藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

HAYASE演繹春季風味料理 JR東日本大飯店台北推出期間限定「日本蟹盡享會席」

2026/02/24 22:16

JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」順應季節節奏，推出期間限定「日本蟹盡享會席」。（JR東日本大飯店台北提供）JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」順應季節節奏，推出期間限定「日本蟹盡享會席」。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本料理擅長依照季節演繹旬之味，當春季氣息悄然轉暖，JR東日本大飯店台北「HAYASE日本料理」順應季節節奏，推出期間限定「日本蟹盡享會席」，以松葉蟹、鱈場蟹與毛蟹入饌，2月25至4月30日限時供應。

HAYASE日本料理料理長郡司行雄歡迎大家體驗這場僅屬於春季的旬味饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）HAYASE日本料理料理長郡司行雄歡迎大家體驗這場僅屬於春季的旬味饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）

HAYASE日本料理料理長郡司行雄表示，日本料理文化中，螃蟹向來象徵季節恩賜，也是體現料理職人功力的重要食材。炙燒時的香氣、湯引後的純淨甘甜、天婦羅麵衣包覆下的酥脆層次，皆展現蟹肉細膩而多變的表情。本次套餐共規畫11道料理，涵蓋超過10種料理技法，從視覺構成到味覺節奏，皆呼應會席料理講究的「旬味、平衡與留白」。套餐序曲以「菊花涼拌毛蟹」開場，食用菊花花瓣映襯蟹肉，視覺優雅而輕盈；「蟹黃雞蛋豆腐」以滑順質地揉合濃郁蟹黃，展現溫潤細膩層次。隨後登場的「松葉蟹湯引及白肉旬魚」回歸食材本味，而「蟹肉生海膽壽司」則以海膽與蟹肉交織。

HAYASE的「日本蟹盡享會席」打造一場春日限定的風味體驗。（JR東日本大飯店台北提供）HAYASE的「日本蟹盡享會席」打造一場春日限定的風味體驗。（JR東日本大飯店台北提供）

主菜部分，「烤鱈場蟹」透過精準炙火引出蟹肉與海味的平衡、「松葉蟹甲羅揚」將蟹肉與蔬菜丁拌入特製醬汁填入蟹殼後酥炸、「鱈場蟹天婦羅」以輕盈麵衣包覆厚實蟹肉，呈現酥脆與彈嫩交錯的口感對比。套餐後段延續細膩節奏，「馬鈴薯饅頭蟹肉蛋花芡」口感柔潤，「蟹肉琥珀凍」清透雅致，「蟹肉鮭魚卵飯」則以鮮味堆疊收束味蕾，再佐以「花蟹味噌湯」與飯店特製甜點，為整場蟹宴畫下句點。更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北官網。

