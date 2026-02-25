自由電子報
藝文 > 即時

228草地音樂會《佇在我心FORMOSA》 獻給勇敢守護台灣的你

2026/02/25 15:19

《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會預計於28日晚上七點於高美館草坡正式演出。（文化局提供）《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會預計於28日晚上七點於高美館草坡正式演出。（文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕以樂音、歌聲、影像紀念二二八的高雄「草地音樂會」，今年以《佇在我心FORMOSA》為主題，演出16首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目，透過樂聲超越傷痛，迎向希望，祈望未來台灣仍能在充滿愛與精進步伐中繼續成長。

高市文化局指出，音樂會上半場重點以緬懷感念為主旋律，除了蕭泰然大師的作品外，還有大家耳熟能詳的呂泉生作曲《阮若打開心內的門窗》，一起揭開紀念音樂會上半場的感懷氛圍，以及台灣音樂作曲家郭芝苑老師作品《民歌與採茶舞》、《管弦樂大進行曲「台灣頌」》，深厚呈現對台灣無盡的愛意。

下半場以充滿希望朝氣之姿的氛圍展開，首先由台東卑南族人、曾獲「金曲原住民歌手獎」及「最佳專輯獎」的原民歌手桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作《青年之歌》、《溫暖的光》。

音樂會另邀請金曲獎最佳客語歌手得主楊淑喻以其溫柔鐵肺唱出令人動容的客家歌曲《腳邊的小花》（客語:腳脣个細花）、《天光》；日本創作型歌手山元聰這次也將在音樂會中以日文演唱感人的《淚光閃閃》，以及山元聰自己創作的中日台語歌曲《故鄉》。

《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會預計於28日晚上七點於高美館草坡正式演出，採索票（憑票）進場方式，無論任何年齡、線上或紙本票都是一人一票、憑票入場；音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，觀眾採天然草地斜坡上席地而坐形式觀賞，勿攜帶任何摺疊桌椅、板凳以免遮蔽後方觀眾視野，也禁帶各類寵物、嬰兒車、腳踏車入場。

