藝文 > 即時

文策院公布2026六大方向 聚焦IP極大化與可循環商業鏈

2026/02/25 12:11

文策院副院長胡婷俐（左起）、董事長王時思、院長王敏惠、副院長楊中天。（文策院提供）文策院副院長胡婷俐（左起）、董事長王時思、院長王敏惠、副院長楊中天。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院23日公布2026年度重點發展方向，提出6大目標，包括深化國際合作、聚焦可持續商業模式、強化原創IP價值、以ESG建立企業投資信任基礎、推動文化科技應用，以及深化遊戲產業投資。文策院表示，將建構具長期成長動能與可循環商業鏈的文化內容產業生態系，提升台灣內容在國際市場的能見度與影響力。

文策院董事長王時思指出，2026年核心目標在於全面提升文化內容的商業價值，讓創作在市場穩健發展。國際布局方面，將持續以合資、合製為推動手段，並將合作重心前移至開發與前期規劃階段，強化台灣在國際合作中的主動性。同時，投資策略將更加重視商業模式的完整性，包括財務規劃、投資組合規模與透明運作架構，特別是整合製作、發行與行銷的能力。

在IP策略上，文策院強調，IP是將一次性作品轉化為長期資產的關鍵，未來將以IP商業價值極大化為核心，培養具潛力的台灣原創IP，推動跨媒介與跨域轉譯，從影視延伸至舞台、音樂劇等形式。另一方面，將透過ESG議題強化企業對文化產業的理解與參與，連結科技產業資金與技術資源，建立更穩定的支持結構。

文化科技則以「應用導向」為主軸，從創作端到發行端導入大數據、沉浸式體驗、AI與虛擬設計等技術，優化創製銷流程，形成完整科技生態鏈。遊戲產業部分，文策院認為其具高度商業化與長線變現能力，將持續支持具台灣文化特色的原創遊戲，帶動動畫、影視與授權等跨域發展。

文策院院長王敏惠回顧2025年成果指出，多部投資作品在市場表現與國內外獎項上取得突破。包括電影《96分鐘》、《泥娃娃》與《大濛》等作品票房突破新台幣一億元，形成多部國片破億紀錄。2026年亦有不同類型作品陸續推出，如改編自作家三木奈沙作品的動畫《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》、RPG遊戲《異麒麟：旭日初升》，以及春節檔電影《功夫》，顯示台灣內容在市場端的持續動能。

