藝文 > 即時

三振、全壘打、吼吼吼！a-We棒球貼圖全球上架 16張最強台式應援為Team Taiwan發功

2026/02/25 12:19

因應即將到來的經典賽，「a-We」再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中。（文化部提供）因應即將到來的經典賽，「a-We」再度展現變幻無限的特質，將台灣人熟知的棒球「應援玄學」融入16張動態貼圖中。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕隨著 2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，台灣球場獨有的「玄學力量」也成為熱門話題。文化部於今日（2月25日）宣布，第 2 波專為棒球賽季設計的動態貼圖「a-We發功！台灣的棒球應援玄學」正式在LINE全球同步上架。

此次a-We再次展現變幻無限的特質，將球迷熟知的球場梗融入16張動態作品中。包含祈求幸運的「骰到六啦！」、響徹看台的應援曲「吼吼吼吼吼吼吼」、攻守必備的「三振他」與「全壘打」，甚至還有充滿神秘感的「玄學發功」結印手勢。這組貼圖不僅捕捉了熱血沸騰的賽事瞬間，更將台灣人對球賽的熱情轉化為趣味的數位語言。

文化部指出，a-We做為文化外交大使，從世博亮相到前進芬蘭音樂節，始終代表著台灣文化開放且具彈性的面貌，此次充滿能量的貼圖將陪伴海內外球迷，在每一場賽事中為台灣英雄集氣加油，共同見證Team Taiwan的榮耀時刻。更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，詳詢「We TAIWAN」官方Threads、X及Instagram。

