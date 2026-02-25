Team Taiwan應援小物曝光！a-We結印發功、骰到六紋身貼紙直送日本 球迷狂敲碗：台灣哪裡拿？

「a-We」限量「應援貼紙包」，內含「TEAM TAIWAN」、「玄學發功」造型貼紙，以及充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了讓Team Taiwan在經典賽中擁有強大的應援後盾，文化部今（25）日發布a-We LINE貼圖之外，更將讓a-We實體現身國際賽場。文化部特別精選動態貼圖中的亮點設計，製作成限量「應援貼紙包」，邀請大家一起為台灣大聲加油。

實體應援包內含「TEAM TAIWAN」與「玄學發功」造型貼紙，更包含充滿鬥志的「必勝」、「骰到六啦！」紋身貼紙，讓球迷能直接將應援力量「轉印」在身上。其中，3000份將直送日本，將於3月6日「台日大戰」當天在東京轉播場地免費發放，台灣各地的相關應援活動也有機會獲得這些限量小物。

文化部表示，a-We是源自板塊推擠產生的獨特生物，象徵著台灣在變動環境中始終保持快樂與包容的特質。這份直送東京的應援力量，正是希望透過 IP 跨越國界的魅力，串連起全球球迷的心，讓台灣英雄感受到來自各方的支持熱力。更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，詳詢「We TAIWAN」官方Threads、X及Instagram。

