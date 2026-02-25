自由電子報
藝文 > 即時

日本網友也瘋傳！a-We 貼圖紅到國外 日粉狂買台版喊：想學台灣話「阿勒」、「拍謝」

2026/02/25 12:42

日本網友詢問「阿勒」的精準用法。（取自wetaiwan_tw X）日本網友詢問「阿勒」的精準用法。（取自wetaiwan_tw X）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文化外交大使 a-We 的魅力正席捲日本社群！文化部透露，a-We 首波日常款貼圖在台日兩地大受好評，甚至引發一波日本網友學習台灣用語的熱潮。不少日本粉絲同時購買台日兩種版本，並留言表示雖然看不懂文字，但充滿快樂的圖樣非常好理解，甚至有人透過貼圖認真提問「阿勒」與「拍謝」的精準用法。

a-We的誕生象徵著台灣地理環境下的開放與韌性。自大阪世博初亮相以來，它曾挑戰芬蘭黑金屬音樂節，現在則投身 WBC 經典賽應援。這種跨越國界、促成語言文化交流的魅力，展現了台灣文創IP的強大影響力。

「a-We」第2波專為棒球賽季量身打造的貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」即日起在LINE全球同步上架。（文化部提供）「a-We」第2波專為棒球賽季量身打造的貼圖「a-We發功！臺灣的棒球應援玄學」即日起在LINE全球同步上架。（文化部提供）

文化部表示，a-We首波日常款貼圖，在台日兩地社群掀起討論熱潮，不僅有留言直呼「好可愛、已速買」，甚至日本狂熱粉絲同時購買台日兩種版本，「雖然看不懂文字，但感覺都是很好理解的單字，可愛又好用」、「可以藉此學習台灣用語」，更有日本網友認真提問台版「阿勒」與「拍謝」的精準用法，展現IP跨越國界促成語言文化交流的強大魅力。更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，詳詢「We TAIWAN」官方Threads、X及Instagram。

文化部期待，隨著第2波「應援玄學」貼圖的上架，這隻始終很快樂的獨特生物，能引發更多國際友人的共鳴，讓世界看到台灣多元且充滿活力的時尚文化。更多a-We及貼紙發放、相關活動資訊等，詳詢「We TAIWAN」官方ThreadsXInstagram

