自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新春「霧」語！台南水道添兩座公共藝術迎賓

2026/02/25 15:43

在中央圓環打造的大型公共藝術「水語森林」，成為園區新地標。（山上花園水道博物館提供）在中央圓環打造的大型公共藝術「水語森林」，成為園區新地標。（山上花園水道博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館，增添了兩座大型公共藝術，包含「水語森林」與「唧筒象」，啟動後，霧氣繚繞，重現水源地氛圍，已是走春新地標，農曆年節期間，試運轉順利，二二八連假將屆，市府文化局歡迎各界一起來遊賞。

入口廣場的公共藝術「唧筒象」，造型可愛。（山上花園水道博物館提供）入口廣場的公共藝術「唧筒象」，造型可愛。（山上花園水道博物館提供）

館方指出，自來水公司投入約2500萬元，在園區規劃設置7座大型公共藝術，結合水道歷史脈絡與場域景觀，推廣水文化意象，善盡企業社會責任，預計於今年4月全數完工。

目前已完成的兩件代表性作品，分別為是位於中央圓環的「水語森林」，以及門口廣場的「唧筒象」。

中央圓環的公共藝術「水語森林」，以不鏽鋼雲朵懸立，定時噴霧；而入口廣場的「唧筒象」，則昂首迎賓，長鼻吐霧，各具特色。

館方提到，春節期間入園人潮絡繹不絕，營收突破120萬元，而兩座作品一靜一動，相互呼應，已成為遊客矚目的焦點。

館方補充說明，中央圓環在日治時期原為噴泉造景，後因設施變遷逐漸荒廢，藝術家以不鏽鋼打造層疊雲朵，搭配定時水霧系統，在陽光下折射，重現水源地氛圍，也喚起歷史記憶。

另一作品入口則由昔日唧筒室意象轉化而成，圓潤造型的結構語彙，加上不時噴出細霧，相當可愛，吸引親子駐足拍照。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章