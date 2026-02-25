新春「霧」語！台南水道添兩座公共藝術迎賓

在中央圓環打造的大型公共藝術「水語森林」，成為園區新地標。（山上花園水道博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館，增添了兩座大型公共藝術，包含「水語森林」與「唧筒象」，啟動後，霧氣繚繞，重現水源地氛圍，已是走春新地標，農曆年節期間，試運轉順利，二二八連假將屆，市府文化局歡迎各界一起來遊賞。

入口廣場的公共藝術「唧筒象」，造型可愛。（山上花園水道博物館提供）

館方指出，自來水公司投入約2500萬元，在園區規劃設置7座大型公共藝術，結合水道歷史脈絡與場域景觀，推廣水文化意象，善盡企業社會責任，預計於今年4月全數完工。

目前已完成的兩件代表性作品，分別為是位於中央圓環的「水語森林」，以及門口廣場的「唧筒象」。

中央圓環的公共藝術「水語森林」，以不鏽鋼雲朵懸立，定時噴霧；而入口廣場的「唧筒象」，則昂首迎賓，長鼻吐霧，各具特色。

館方提到，春節期間入園人潮絡繹不絕，營收突破120萬元，而兩座作品一靜一動，相互呼應，已成為遊客矚目的焦點。

館方補充說明，中央圓環在日治時期原為噴泉造景，後因設施變遷逐漸荒廢，藝術家以不鏽鋼打造層疊雲朵，搭配定時水霧系統，在陽光下折射，重現水源地氛圍，也喚起歷史記憶。

另一作品入口則由昔日唧筒室意象轉化而成，圓潤造型的結構語彙，加上不時噴出細霧，相當可愛，吸引親子駐足拍照。

