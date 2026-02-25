自由電子報
藝文 > 即時

講了多年終於成真！聯邦藝術中心今開幕 董事長林鴻聯感性告白：這裡是為了藝術家而存在

2026/02/25 17:14

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯（左）與許坤成教授共同開幕剪綵。（記者潘少棠攝）聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯（左）與許坤成教授共同開幕剪綵。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動的「聯邦藝術中心」今（25）日正式開幕，象徵企業在長期耕耘藝術教育後，邁入推廣與策劃展覽的全新紀元。聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯在致詞時感性分享心路歷程，透露這是一個講了多年、今日終於實現的理想。他強調，這個藝廊的初衷是為了藝術家而存在，希望能將抽象的平台概念具象化，讓藝術家的天分有更多展現的機會。

聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞。（記者潘少棠攝）聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯致詞。（記者潘少棠攝）

聯邦藝術中心座落於台北市大安區忠孝東路4段219號，位處極為精華的黃金地段，中心擁有占地2層樓的寬闊空間，為繁華的東區商圈注入深厚的本土美學底蘊。開幕聯展展出的作品多達74件，古東玄、翁明哲、王宏印、張綺芸、許坤成、吳宗柏、祈連、何冠東、王智斌、雷琴、王智斌、黃蕙儀、林朝尉、曾己議等36位本土創作者。林鴻聯提到，多年前許坤成教授曾對他說「藝術家很辛苦」，因此他一直希望能成立一個專屬的藝術中心。他表示，這不僅是一個場域的開始，更是希望能讓社會大眾看見藝術家家的創作舞台，且不希望這裡只是一個單純的交易場所，而是一個理想的延續。

聯邦藝術中心占地2層寬闊空間。（記者潘少棠攝）聯邦藝術中心占地2層寬闊空間。（記者潘少棠攝）

聯邦文教基金會表示，自1998年創辦「聯邦美術獎」至今，聯邦文教基金會已深耕台灣藝術教育長達28年，今日正式啟用的「聯邦藝術中心」，代表這份長期的堅持已邁入策展推廣的全新紀元。期許未來能成為收藏家與大眾之間的重要橋樑，讓每一份對藝術的理想都能在台灣土地上持續延續、開花結果。董事長林鴻聯說明，這不僅是完成多年的承諾，更希望透過實體空間的運作，打造一個能夠永續成長的藝術生態圈，

