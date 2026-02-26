自由電子報
藝文 > 即時

台灣作品《之間》加拿大爆紅 外媒盛讚「今年只看1作品就是它」

2026/02/26 08:22

河床劇團沉浸式作品《之間》劇照。（台中國家歌劇院提供）河床劇團沉浸式作品《之間》劇照。（台中國家歌劇院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣科技藝術再次驚豔國際舞台！河床劇團經典沉浸式作品《之間》（Blur）在文化部支持下，首度跨出亞洲進軍北美，即日起至3月29日於加拿大蒙特婁知名藝術中心 PHI Centre 展演，首演後不僅掀起社群熱烈討論，更帶動後續 210場次票券迅速銷售一空，展現台灣原創內容的強大市場魅力。

文化部表示，《之間》由河床劇團與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化歷時 3年共製的作品，堪稱科技與劇場的完美融合。作品集結了 VR、AI、4D動態擷取與觸覺回饋等頂尖技術，並搭配演員現場即時互動。觀眾將穿梭在複製羊桃莉與長毛象等奇幻情境中，在感官衝擊中思考科技倫理。

《之間》早已是獲獎常客，2025年曾入圍威尼斯影展，更奪下法國 XRMust 最佳體驗等 5項大獎。本次在蒙特婁展演，加拿大最具影響力的媒體《Le Devoir》更直接給出最高評價，直言「如果你今年只打算看一件作品，那就應該是這部」。

駐紐約台北文化中心表示，這次成功展演是台灣表演藝術走向國際數位創新的重要里程碑。河床劇團自 1998年創立以來，持續深耕沉浸式創作，近年更以《遺留》、《彩虹彼端》等作屢獲國際影展肯定。這次北美首演的亮眼成績，不僅奠定了台灣團隊的國際口碑，也讓世界看見台灣數位藝術的無限可能。

