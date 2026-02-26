第24屆台新藝術獎入圍名單公布 7組視覺藝術＋9組表演藝術角逐3大獎

《瀑布Ⅱ－2025郭靖沐箏獨奏會》。（邱芸姿攝影，台新藝術基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台新銀行文化藝術基金會主辦的「台新藝術獎」昨（25）日公布第24屆入圍名單，由9位提名觀察人吳宜樺、周伶芝、姜富琴、崔廣宇、張尹芳、陳湘汶、樊香君、鄭勝華、謝鎮逸所組成的評選團，歷經2025年全年度展演觀察、評論書寫、每季獨立提名，到複選會議的共議討論，從108組被提名並同意參選的展演作品當中，選出16組入圍名單，將角逐年度「視覺藝術獎」、「表演藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）3大獎項。

《The Rocking Dream》區秀詒✕陳侑汝個展〈噩夢搖擺〉影像截圖。（她的實驗室空間集、台新藝術基金會提供）

16組入圍名單當中，包含7組視覺藝術、9組表演藝術，關注向度含括地緣政治與族群認同的探討、殖民與跨海遷徙的生命軌跡、全球供應鏈下的勞動體系、中年危機的焦慮與轉化、身障者的生命歷程與救贖、以及透過靈媒召喚先行者的遺志等；此外，今年作品多跨領域或跨國合作、數位科技媒材的成熟運用、個人風格語言的淬鍊深化，以及表演藝術聲響語彙的創新呈現，整體展現出當代藝術的批判深度與感性張力。

《宇宙寫生—豪華朗機工個展》。（ANPIS FOTO王世邦攝影，台北當代藝術館、台新藝術基金會提供）《行者十步：蔡明亮》展場一隅。（林宏龍攝影，台新藝術基金會提供）

第24屆台新藝術獎入圍名單如下：（依視覺、表演入圍作品筆劃序排列）

【視覺藝術】

《Sounds of Babel—如果我們的語言是⋯⋯》C-LAB臺灣當代文化實驗場 莊偉慈

《The Rocking Dream》區秀詒✕陳侑汝個展 ｜區秀詒、陳侑汝

〈文化與技術三部曲〉黃孫權（選自展覽《基進城市》）

《未完成之作：彭弘智個展》彭弘智

《行者十步：蔡明亮》蔡明亮、孫松榮

《宇宙寫生—豪華朗機工個展》豪華朗機工

《空間投影學—陳肇彤個展》陳肇彤

《漚 少年 àu siàu-liân》小事製作。（黃裕閔攝影，台新藝術基金會提供）《落頭氏》身聲劇場。（李羽涵攝影，台新藝術基金會提供）

【表演藝術】

《KINGDOM》趙亭婷✕安娜琪舞蹈劇場（2025 C-LAB 聲響藝術節）

《Oh！Baby 2025》身體氣象館（2025桃園鐵玫瑰藝術節）

《qaqay踩踏在水面上的聲音》TAI身體劇場（2025太平洋左岸藝術季）

《自由步｜百問 零式》驫舞劇場 蘇威嘉（2025 TIFA）

《乘上未知漂流去》二律悖反協作體（高雄雄厲害）

《祭典・馬克白》「莎士比亞戲劇單人表演系列」身體氣象館

《落頭氏》身聲劇場

《漚 少年 àu siàu-liân》小事製作 楊乃璇（2025新點子實驗場）

《瀑布Ⅱ－2025郭靖沐箏獨奏會》郭靖沐

