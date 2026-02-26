屏縣「2026春風調戲藝術節」3至6月10餘檔節目接力登場

許程崴製作舞團4月於屏東縣王船文化館演出《上造》，舞蹈美學詮釋人與神共存的力量。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣上半年表演藝術盛事「2026春風調戲藝術節」，3月至6月推出10餘檔節目，從屏北到屏南、從戶外到劇場，縣府邀請觀眾走進充滿感動與能量的藝術旅程。

屏東縣政府文化處表示，春風調戲藝術節以「風起．光亮」為主題，試圖回應當代社會中個人生命經驗的流動，從生死轉折到相聚別離，藝術家們透過肢體、音樂與戲劇，將人與自然、人與神靈之間的關係重新轉譯。除了劇場演出外，另擇屏東具代表性的文化地景免費戶外展演，讓藝術不再侷限於傳統劇場空間，而是深入常民生活，打造無邊界的沉浸式體驗。

即將成真火舞團《焰島之光》，3月8日下午5時於勝利星村構公園免費觀賞。（屏東縣政府提供）

5場戶外環境劇場包括：即將成真火舞團《焰島之光》、優尼克當代馬戲團《遺構間的祝福》在勝利星村遺構公園中點燃視覺震撼；許程崴製作舞團《上造》與何曉玫MEIMAGE舞團「2026屏東《默島進行曲》」，將在充滿宗教意向與文化底蘊的屏東縣王船文化館大廳，詮釋肢體與信仰間的連結。B.DANCE丞舞製作團隊的《浮花》，將在恆春古城牆的映襯下，舞出生命的優雅。

何曉玫舞團將為屏東觀眾帶來《默島進行曲》。（屏東縣政府提供）

文化處表示，劇場節目同樣精采可期，來自日本的「The Worthless樂團」繪本音樂會、印度「Voctronica人聲樂團」音樂會，以及台灣的種子舞團《低著的世界》、風神寶寶兒童劇團《晴空小侍郎》、巴洛克獨奏家樂團「音畫．臺灣」講座音樂會，還有春河劇團《老闆～來碗陽春麵！》，將分別於屏東演藝廳、屏東藝術館、恆春文化中心劇場館接力登場，帶來涵蓋傳統創新到跨時代敘事的豐富演出。劇場節目正熱賣中，屏東藝遊卡會員享75折優惠，可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統購票。

