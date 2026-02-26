自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏縣「2026春風調戲藝術節」3至6月10餘檔節目接力登場

2026/02/26 15:02

許程崴製作舞團4月於屏東縣王船文化館演出《上造》，舞蹈美學詮釋人與神共存的力量。（屏東縣政府提供）許程崴製作舞團4月於屏東縣王船文化館演出《上造》，舞蹈美學詮釋人與神共存的力量。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣上半年表演藝術盛事「2026春風調戲藝術節」，3月至6月推出10餘檔節目，從屏北到屏南、從戶外到劇場，縣府邀請觀眾走進充滿感動與能量的藝術旅程。

屏東縣政府文化處表示，春風調戲藝術節以「風起．光亮」為主題，試圖回應當代社會中個人生命經驗的流動，從生死轉折到相聚別離，藝術家們透過肢體、音樂與戲劇，將人與自然、人與神靈之間的關係重新轉譯。除了劇場演出外，另擇屏東具代表性的文化地景免費戶外展演，讓藝術不再侷限於傳統劇場空間，而是深入常民生活，打造無邊界的沉浸式體驗。

即將成真火舞團《焰島之光》，3月8日下午5時於勝利星村構公園免費觀賞。（屏東縣政府提供）即將成真火舞團《焰島之光》，3月8日下午5時於勝利星村構公園免費觀賞。（屏東縣政府提供）

5場戶外環境劇場包括：即將成真火舞團《焰島之光》、優尼克當代馬戲團《遺構間的祝福》在勝利星村遺構公園中點燃視覺震撼；許程崴製作舞團《上造》與何曉玫MEIMAGE舞團「2026屏東《默島進行曲》」，將在充滿宗教意向與文化底蘊的屏東縣王船文化館大廳，詮釋肢體與信仰間的連結。B.DANCE丞舞製作團隊的《浮花》，將在恆春古城牆的映襯下，舞出生命的優雅。

何曉玫舞團將為屏東觀眾帶來《默島進行曲》。（屏東縣政府提供）何曉玫舞團將為屏東觀眾帶來《默島進行曲》。（屏東縣政府提供）

文化處表示，劇場節目同樣精采可期，來自日本的「The Worthless樂團」繪本音樂會、印度「Voctronica人聲樂團」音樂會，以及台灣的種子舞團《低著的世界》、風神寶寶兒童劇團《晴空小侍郎》、巴洛克獨奏家樂團「音畫．臺灣」講座音樂會，還有春河劇團《老闆～來碗陽春麵！》，將分別於屏東演藝廳、屏東藝術館、恆春文化中心劇場館接力登場，帶來涵蓋傳統創新到跨時代敘事的豐富演出。劇場節目正熱賣中，屏東藝遊卡會員享75折優惠，可洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統購票。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章