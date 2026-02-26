自由電子報
宗教博物館「僧人眼中的梵蒂岡」攝影展 看見愛與和平之光

2026/02/26 15:09

世界宗教博物館即日起至4月26日推出攝影展「以愛與和平之名～僧人眼中的梵蒂岡」。（世界宗教博物館提供）世界宗教博物館即日起至4月26日推出攝影展「以愛與和平之名～僧人眼中的梵蒂岡」。（世界宗教博物館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館（下稱「宗博館」）即日起至4月26日推出攝影展「以愛與和平之名僧人眼中的梵蒂岡」，邀請觀眾透過僧侶的行旅視角，跨越國界與宗教藩籬，重新凝視信仰、文化與人之間的關係，宗博館長馬幼娟說，攝影展為「以愛與和平之名」年度系列展首檔，延續博物館長期關注的靈性生態與跨文化理解，透過照片開啟一場不以教義為界線的觀賞體驗。

世界宗教博物館即日起至4月26日推出「以愛與和平之名～僧人眼中的梵蒂岡」攝影展。（記者翁聿煌攝）世界宗教博物館即日起至4月26日推出「以愛與和平之名～僧人眼中的梵蒂岡」攝影展。（記者翁聿煌攝）

宗博館指出，展出的作品由靈鷲山法師拍攝，創作緣起於一段跨越萬里的行旅，儘管信仰不同、語言有別，追求真理與和平的步伐卻彼此相通，法師行走於天主教聖地梵蒂岡、義大利羅馬與阿西西等地，在不同宗教與文化場域之間，以修行者之心，靜靜觀看人、空間與光影，鏡頭所捕捉的深刻瞬間，並非宏大的宗教儀式，而是日常中不經意流露的片刻：石階上的腳步、人群裡的凝視、建築縫隙灑落的光，影像成為分享視角的方式，也是一種向世界敞開的心境。

展覽作品依觀看脈絡分為聖地日常、光與景、信仰蹤跡共3個主題，在人文主題中，觀眾看見羅馬城中人群的互動，作品中〈凝視的愛〉、〈告解和懺悔〉，呈現生命在聖地裡最日常的姿態；自然主題強調環境本身的共存美感，〈願望的流動〉中捕捉許願池水影，展現人文與自然的交融；建築主題聚焦空間秩序，透過圓頂、立面與雕刻細節，呈現信仰如何被時間與空間承載的感動。

