藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

黃國書書法展開幕盛況 化身花海長廊

2026/02/26 17:41

前立委、書法藝術家黃國書，交友廣闊，賓客贈花籃祝賀，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）前立委、書法藝術家黃國書，交友廣闊，賓客贈花籃祝賀，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕在台灣書法展覽史上，少見如此熱鬧的開場。前台中市立委黃國書「墨影繁花」書法藝術展甫揭幕，入口便被各界送來的祝賀花籃層層包圍，花柱林立、色彩奔放，長廊宛如花藝展場，氣勢十足。

教育部長鄭英耀受邀出席書法藝術家黃國書的「墨影繁花」書法作品展，笑成任內第一次踏進中興大學，是因為書法展覽。（記者廖耀東攝）教育部長鄭英耀受邀出席書法藝術家黃國書的「墨影繁花」書法作品展，笑成任內第一次踏進中興大學，是因為書法展覽。（記者廖耀東攝）前立委、書法藝術家黃國書，交友廣闊，賓客贈花籃祝賀，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）前立委、書法藝術家黃國書，交友廣闊，賓客贈花籃祝賀，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）

黃國書此次於國立中興大學展出逾70件作品，以詩詞為骨、色彩為翼，顛覆書法僅以墨色構築的既定印象。當「繁花」躍然紙上，展場外的真實花海更成絕妙呼應。

前立委黃國書書法藝術展，賓客雲集，展外花團錦簇，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）前立委黃國書書法藝術展，賓客雲集，展外花團錦簇，宛如一場花博展。（記者廖耀東攝）

許多來賓笑稱，還沒看見字跡，便先被花團錦簇震撼。這場面不僅象徵人脈與情誼，更反映藝術跨界與影響力的累積。墨影與花影交織，為當代書法留下罕見而鮮明的歷史畫面。

