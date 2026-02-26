自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

婦產科醫師郭宗正斜槓水彩創作多年 2/28~3/18台中展出

2026/02/26 17:45

婦產科醫師郭宗正斜槓創作水彩繪畫多年。（郭綜合醫院提供）婦產科醫師郭宗正斜槓創作水彩繪畫多年。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕愛好繪畫創作的台南郭綜合醫院總裁、婦產科醫師郭宗正，在理性的醫療決策外，有一雙捕捉感性之美的眼睛。他將於2月28日至3月18日在台中市大墩文化中心展出「郭宗正水彩創作展」，並於3月8日（週日）下午2點半舉行開幕式，此次展覽匯集他多年來的重要創作，呈現城市風景、人文場景與跨文化視角的深層對話。

郭宗正長期投身醫療服務，在繁忙公務之餘，始終對水彩創作保有高度熱情，其作品構圖穩健、色彩層次豐富，擅長以水彩獨有的透明感與流動性，捕捉瞬間的光影變化。在醫療現場承擔著生命的重量；而繪畫則是他轉化這份重量、記錄生命美好的方式。水彩的通透與堆疊，如同他對生命的細膩觀察，既有醫者的嚴謹與尊重，亦有藝術家的溫暖與包容。

婦產科醫師郭宗正創作水彩繪畫多年，2月28日至3月18日將在台中市大墩文化中心展出精采畫作。（資料照，記者王俊忠攝）婦產科醫師郭宗正創作水彩繪畫多年，2月28日至3月18日將在台中市大墩文化中心展出精采畫作。（資料照，記者王俊忠攝）

郭醫表示，其展出作品題材橫跨東、西方文化，宛如1本豐富的行旅日記，可以在畫作中看見義大利米蘭大教堂的繁複雕琢，感受歐洲古典建築的莊嚴；轉個身，又能遇見阿里山蒸汽火車穿過綠林的懷舊氣息，以及苗族少女純真的笑容。真實呈現畫家當下被感動的瞬間，筆觸自然流暢、色彩溫暖而飽滿。

郭宗正說，他的作品展覽不僅是藝術家多年創作成果的展現，更希望透過水彩溫潤的質地，拉近藝術與大眾的距離，讓藝術能夠生活化，經由其畫筆使冰冷的建築有了溫度；陌生的風景有了故事，期盼觀眾欣賞畫作的同時，也能感受到生活中的詩意與寧靜。其展出畫作的台中大墩文化中心，地址是台中市西區英才路600號，展出期間為每天上午9點至晚間9點開放參觀，逢週一休館。

