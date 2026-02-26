自由電子報
藝文 > 即時

開學轉換心情首選！文化幣加碼翻倍神技這邊看 「國片與書店」疊加衝刺「傳說」級回饋

2026/02/26 16:40

使用文化幣欣賞國片疊加獨立書店消費，可更快升級為「傳說」等級。（文化部提供）使用文化幣欣賞國片疊加獨立書店消費，可更快升級為「傳說」等級。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026 年新學期正式展開，文化部為鼓勵13至22歲青少年轉換開學心情，全面發放每人1200點文化幣，領取率已達 57%。今年文化幣 APP更首度導入遊戲任務，透過「集章」與「等級」制度，讓青少年能一邊看國片、逛書店，一邊解鎖成就領取加碼點數。目前已有超過86萬人成功升級為LV1「初心者」，甚至有玩家透過神操作，讓原始點數效益放大超過一倍。

本年度任務分為４季，首季由超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」領軍，主打國片體驗，玩家只要達成「消費金額」、「蒐集 IP 徽章數量」及「累計週簽到數」３項核心任務，就能一路從 LV0「見習生」闖關升級，最高可達到 LV5「傳說」等級，總計最高可獲得600點晉級獎勵與限量 IP 商品。

想讓文化幣價值最大化，絕對要把握3月底前的期間限定優惠。目前只要觀看國片，即可享受「全時段2點送1點」的回饋；若結伴同行或選擇早場消費滿 350 點，還會各再加送 100 點。文化部說明，根據大數據分析，已有冒險者透過「3次早場國片」組合技，搭配獨立書店「2 點送 1 點」與滿額抽獎，除了成功升級，更額外獲得 1830 點回饋，總可用點數瞬間暴增。

首季任務即將進入最後一個月，除了目前的國片與黃阿瑪主題外，接下來三季將分別由「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」接力登場。任務場域也將從戲院延伸至表演藝術、博物館、文資保存場域及獨立書店等多元文化空間。

文化部提醒，目前文化幣使用金額已突破6.2億元，其中國片貢獻超過1.4億元票房，顯見引導效果顯著。青少年應把握首季任務截止前的最後機會，蒐集黃阿瑪任務徽章。文化幣闖關資訊與消費據點詳詢文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/）。

