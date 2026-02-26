自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

誠品集章迷注意！26款限定明信片亮相 松菸、新店、西門特色關鍵字打造美美紀念

2026/02/26 17:05

誠品書店推出限時、限定「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片，以各店特色關鍵字創造獨一無二的集章明信片。（誠品提供）誠品書店推出限時、限定「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片，以各店特色關鍵字創造獨一無二的集章明信片。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品書店今（26）宣布將自3月1日至3月31日推出「2026 書店浪漫紀行」特別企劃，集結 26位誠品伙伴的創意，為全台門市量身打造專屬的「集章明信片」，活動期間，誠品會員於全台書店門市單筆消費滿500元，即可獲得該店限定的明信片，還能一併蒐集各店獨有的「典藏書章」，記錄書頁與城市間的浪漫時光。

誠品書店新港培桂堂限定店集章明信片。（誠品提供）誠品書店新港培桂堂限定店集章明信片。（誠品提供）

誠品表示，每一張明信片都隱藏了各分店的空間密碼，例如誠品松菸24小時書店以光影為設計主軸，透過上光技術呈現天空絢麗的變幻；全台最長書街誠品R79則將書頁肌理化作生生不息的河流；誠品書店新店利用幾何元素，還原30米高天井的視覺效果，此外，誠品書店新竹巨城店則將程式語言與客語揉合為風的型態，展現風城特有的浪漫。

誠品書店西門集章明信片。（誠品提供）誠品書店西門集章明信片。（誠品提供）

「2026 書店浪漫紀行」亦將前往中南部與離島，誠品書店 480 展現綠意盎然的植被生命力；誠品書店台南以大步梯建築為靈感，描繪疊加的書籍層次；南紡店則以「梭線交織」為題，勾勒孩童玩桌遊的場景；最迷你的誠品新港培桂堂限定店，提取古蹟內林開泰醫生的書法與閩式特色，創作出線裝書式樣；靠近海港的誠品駁二則以速寫筆觸捕捉海港日常，「2026書店浪漫紀行」邀請邀請讀者在書頁與城市之間，重溫與誠品書店的浪漫時光。詳詢「迷誠品」官網。

誠品書店松菸文具館集章明信片。（誠品提供）誠品書店松菸文具館集章明信片。（誠品提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章