誠品集章迷注意！26款限定明信片亮相 松菸、新店、西門特色關鍵字打造美美紀念

誠品書店推出限時、限定「2O26 書店浪漫紀行」全台集章明信片，以各店特色關鍵字創造獨一無二的集章明信片。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品書店今（26）宣布將自3月1日至3月31日推出「2026 書店浪漫紀行」特別企劃，集結 26位誠品伙伴的創意，為全台門市量身打造專屬的「集章明信片」，活動期間，誠品會員於全台書店門市單筆消費滿500元，即可獲得該店限定的明信片，還能一併蒐集各店獨有的「典藏書章」，記錄書頁與城市間的浪漫時光。

誠品書店新港培桂堂限定店集章明信片。（誠品提供）

誠品表示，每一張明信片都隱藏了各分店的空間密碼，例如誠品松菸24小時書店以光影為設計主軸，透過上光技術呈現天空絢麗的變幻；全台最長書街誠品R79則將書頁肌理化作生生不息的河流；誠品書店新店利用幾何元素，還原30米高天井的視覺效果，此外，誠品書店新竹巨城店則將程式語言與客語揉合為風的型態，展現風城特有的浪漫。

誠品書店西門集章明信片。（誠品提供）

「2026 書店浪漫紀行」亦將前往中南部與離島，誠品書店 480 展現綠意盎然的植被生命力；誠品書店台南以大步梯建築為靈感，描繪疊加的書籍層次；南紡店則以「梭線交織」為題，勾勒孩童玩桌遊的場景；最迷你的誠品新港培桂堂限定店，提取古蹟內林開泰醫生的書法與閩式特色，創作出線裝書式樣；靠近海港的誠品駁二則以速寫筆觸捕捉海港日常，「2026書店浪漫紀行」邀請邀請讀者在書頁與城市之間，重溫與誠品書店的浪漫時光。詳詢「迷誠品」官網。

誠品書店松菸文具館集章明信片。（誠品提供）

