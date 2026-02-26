去書店野餐吧！志祺七七擔任青春嚮導 Pecha Kucha快節奏分享會3/28誠品松菸登場

誠品書店邀請志祺七七擔任「青春博覽會」的青春嚮導。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品書店今（26）日宣布年度特企「青春博覽會」將於3月1日至3月31日線上、線下同步登場。本次特別邀請百萬 YouTuber 志祺七七擔任「青春嚮導」。3月28日當天，誠品松菸3F FORUM將營造為歡樂野餐空間，特別邀請志祺七七以紅遍日本的Pecha Kucha「快節奏演講」形式，引領讀者上台大聲說出青春宣言，分享生命旅程中的必讀書籍。

柳原漢雅《渺小一生》10週年收藏版。（誠品提供）

此外，誠品書店即日起至5月3日於松菸 3F FORUM 前廣場，舉辦歷來規模最大的「外文書展」，現場集結破萬本精彩原著作品，展出重點包含奧斯卡影帝安東尼・霍普金斯（Anthony Hopkins）的自傳回憶錄《We Did OK, Kid》，以及入圍美國國家圖書獎的經典之作《渺小一生》10週年收藏版。

奧斯卡影帝安東尼・霍普金斯回憶錄《We Did OK, Kid》。（誠品提供）

此外，巴西攝影大師薩爾加多（Sebastião Salgado）獻給地球的情書《Genesis 創世紀》也在本次書展中重磅呈現。這場書展不僅是閱讀的饗宴，更提供實質的回饋優惠。即日起至3月29日，誠品會員凡購買參展商品單筆滿1,888元，即贈送「綻放維也納美景宮百年花繪名作展」展覽票券乙張。詳詢「迷誠品」官網。

