藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

結合奢華度假、自然探索與文化體驗 馬來西亞3大熱帶雨林祕境

2026/02/26 18:18

馬來西亞擁有多處熱帶雨林歡迎遊客探訪，圖為2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。（馬來西亞觀光局提供）馬來西亞擁有多處熱帶雨林歡迎遊客探訪，圖為2024年最新入選為世界文化遺產的尼亞國家公園。（馬來西亞觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕馬年出遊想來點獨特行程，不妨探索馬來西亞熱帶雨林，結合那些隱身於熱帶雨林的頂級度假村與世界級自然景觀，來趟遠離都市、親近自然的旅遊。馬來西亞觀光局特別精選3大必訪雨林祕境，歡迎台灣旅客收藏雨林魅力。

班加藍溫泉靜居的洞穴餐廳Jeff’s Cellar，帶給遊客難忘的用餐體驗。（The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia提供）班加藍溫泉靜居的洞穴餐廳Jeff’s Cellar，帶給遊客難忘的用餐體驗。（The Banjaran Hotsprings Retreat, Ipoh Malaysia提供）

◆霹靂州：柏隆皇家州立公園

擁有1.3億年歷史的原始熱帶雨林「柏隆皇家州立公園（Royal Belum State Park）」，其形成時間甚至比亞馬遜與剛果雨林更為悠久，記錄超過100種哺乳動物與300種鳥類，每年10月可見上千隻皺盔犀鳥遷徙的壯觀景象。這裡也是尋訪世界最大花朵萊佛士花（Rafflesia）、馬來虎與亞洲象等珍稀物種的絕佳場域。入園實行預約制，遊客需提前2週申請許可並由官方嚮導帶領，方能搭船穿越天猛莪湖進入保護區，展開深入原始雨林的探索行程。

搭配住宿推薦位於霹靂州首府怡保的班加藍溫泉靜居，這是隱身於石灰岩山丘與熱帶雨林之中的5星級奢華度假村，主打天然地熱溫泉與洞穴療癒體驗，44棟獨立別墅皆設有私人泳池與溫泉池。園區亮點包括可俯瞰湖景與石灰岩山壁的戶外地熱溫泉池，以及蒸氣溫泉洞、冥想洞與水晶洞等天然洞穴設施，以及設於古老鐘乳石洞內的餐廳Jeff’s Cellar，在逾2.6億年歷史的奇岩怪石環繞下享用精緻創意料理，是追求獨特體驗的旅客首選。

姆魯國家公園每日傍晚上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。（砂拉越旅遊局提供）姆魯國家公園每日傍晚上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。（砂拉越旅遊局提供）

◆砂拉越州：尼亞國家公園與姆魯國家公園

位於砂拉越州美里（Miri）的尼亞國家公園與姆魯國家公園皆為世界遺產，使砂拉越成為兼具史前文明與地質奇觀的雨林探險重鎮。2024年入選世界遺產的尼亞國家公園，保存逾4萬年的史前壁畫與人類遺跡，巨大岩洞內棲息數百萬隻金絲燕與蝙蝠，當地原住民至今仍沿襲傳統採集燕窩方式，展現人類與自然共生的生活型態。至於砂拉越規模最大的姆魯國家公園，則擁有全球最大的砂拉越洞窟與世界級石灰岩洞穴系統，每日傍晚上演上百萬隻蝙蝠盤旋出洞的壯觀景象。透過完善步道設施與專業導覽，親子遊客也能輕鬆深入雨林，沿著1.6億年歷史的古老地下河道，展開一場地心探險之旅。

坐落於雨林中的姆魯萬豪度假村。（Mulu Marriott Resort &amp; Spa提供）坐落於雨林中的姆魯萬豪度假村。（Mulu Marriott Resort & Spa提供）

姆魯萬豪度假村距離姆魯國家公園入口僅約5分鐘車程，旅客不僅能在訂房時直接加購探索4大名洞的導覽套裝行程，度假村內更設有專屬私人碼頭，房客可直接搭乘傳統木製長舟，前往本南族部落與手工藝市集，深入體驗在地文化。度假村內設有姆魯唯一的5星級SPA，旅客在雨林跋涉後，能透過頂級水療洗去一整天的疲憊。

雨林探索中心設置懸於25公尺高、長達620公尺的高空樹冠步道。（Rainforest Discovery Centre提供）雨林探索中心設置懸於25公尺高、長達620公尺的高空樹冠步道。（Rainforest Discovery Centre提供）

◆沙巴州：雨林探索中心

位於沙巴山打根（Sandakan）、距離機場僅30分鐘車程的雨林探索中心（RDC），是獲國際鳥盟認證的賞鳥聖地。園區擁有全長620公尺、懸於25公尺高的樹冠步道，這座天空之橋打破傳統地面視角，讓旅客能站在鳥的生活平面，近距離捕捉長鼻猴、犀鳥與多種婆羅洲特有鳥類活動。中心亦提供夜間導覽，帶領遊客尋訪眼鏡猴與麝貓蹤跡。若延伸行程至鄰近的京那巴當河，搭乘遊船沿河緩行，即可在不深入密林的情況下，輕鬆一覽河岸野生動物與雨林的垂直生態。

MY Nature Resort鄰近多個自然生態保育園區，是遊沙巴州雨林極佳的住宿點。（MY Nature Resort提供）MY Nature Resort鄰近多個自然生態保育園區，是遊沙巴州雨林極佳的住宿點。（MY Nature Resort提供）

沙巴州推薦雨林住宿是坐落於沙巴西必洛雨林中的MY Nature Resort，設有28間半獨立式小屋，多數房型附設面向森林的陽台與大片落地窗，讓旅客在房內即可觀察雨林景觀。園區鄰近西必洛人猿中心、婆羅洲馬來熊保育中心與熱帶雨林探索中心，並設有長達1000公尺的高架木棧道直通森林保護區，方便安全深入雨林探索。由於緊鄰保護區，周邊可常見長尾獼猴、長臂猿與犀鳥等野生動物；每日傍晚，看著大赤鼯鼠自林間滑翔而出的畫面，是專屬於這裡的住客難忘的雨林體驗。更多相關內容詳詢馬來西亞觀光局官網。

