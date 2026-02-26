綠舞攜手名人堂推「山海雙城之旅」 平日享房型升等、孩童免費住

宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，即日起至6月30日推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看準國旅「短天數、多體驗」需求持續升溫，宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案，訂房日期2月26日至5月31日、入住日期3月1日至6月30日，可以專案優惠價分別入住兩家飯店，並將兩館熱門體驗一次打包：在綠舞，走進全台唯一日式主題園區，換上經典浴衣散策拍照，接著安排萌寵雙人下午茶與日式手作體驗；到了名人堂，棒球與史努比主題場景延伸出多項互動遊戲與體驗設計，就算不是棒球迷也能輕鬆上手。專案更針對週一至週四入住再加碼：綠舞提供房型升等，並加贈12歲以下孩童1位免費入住；名人堂加贈限量升等主題房與DIY手作課程，讓平日出遊更划算。

擼LALA Sweets的「萌寵下午茶」，邊品嘗甜點與飲品邊與貓咪近距離互動。（綠舞國際觀光飯店提供）

宜蘭綠舞說明，本專案包含綠舞「玥山景客房」1晚，並把最受歡迎的體驗直接排進行程：旅客可體驗雙人滑索「卡比巴拉躍湖號」穿越湖面，俯瞰整座園區景致；同時提供浴衣體驗2擇1及和菓子手作、植栽DIY或抹茶體驗3擇1，把旅程記憶化為親手完成的作品。萌寵雙人下午茶則可於黑RuRu Café或Rulala Sweets擇1享用，以笑笑羊或撸貓主題為旅程增添療癒亮點，讓度假不只拍得好看，也玩得扎實。

專案針對週一至週四入住名人堂，享限量房型升等棒球經典老兄弟懷舊主題房（隨機不指定）。（名人堂花園大飯店提供）

名人堂花園大飯店加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣與迷你高爾夫等。（名人堂花園大飯店提供）

名人堂花園大飯店專案內容則包含豪華雙人房1晚與早餐，並加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣與迷你高爾夫等，讓旅客走進棒球與史努比主題場景就能開始玩。週一至週四入住另有限量加碼，提供升等主題房與DIY手作課程等內容，並加贈餐飲優惠，讓主題旅行不只停在房內，而是一路延伸到整段行程的玩樂動線。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網、名人堂花園大飯店官網。

