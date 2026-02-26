自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

綠舞攜手名人堂推「山海雙城之旅」 平日享房型升等、孩童免費住

2026/02/26 20:29

宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，即日起至6月30日推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案。（綠舞國際觀光飯店提供）宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，即日起至6月30日推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看準國旅「短天數、多體驗」需求持續升溫，宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案，訂房日期2月26日至5月31日、入住日期3月1日至6月30日，可以專案優惠價分別入住兩家飯店，並將兩館熱門體驗一次打包：在綠舞，走進全台唯一日式主題園區，換上經典浴衣散策拍照，接著安排萌寵雙人下午茶與日式手作體驗；到了名人堂，棒球與史努比主題場景延伸出多項互動遊戲與體驗設計，就算不是棒球迷也能輕鬆上手。專案更針對週一至週四入住再加碼：綠舞提供房型升等，並加贈12歲以下孩童1位免費入住；名人堂加贈限量升等主題房與DIY手作課程，讓平日出遊更划算。

擼LALA Sweets的「萌寵下午茶」，邊品嘗甜點與飲品邊與貓咪近距離互動。（綠舞國際觀光飯店提供）擼LALA Sweets的「萌寵下午茶」，邊品嘗甜點與飲品邊與貓咪近距離互動。（綠舞國際觀光飯店提供）

宜蘭綠舞說明，本專案包含綠舞「玥山景客房」1晚，並把最受歡迎的體驗直接排進行程：旅客可體驗雙人滑索「卡比巴拉躍湖號」穿越湖面，俯瞰整座園區景致；同時提供浴衣體驗2擇1及和菓子手作、植栽DIY或抹茶體驗3擇1，把旅程記憶化為親手完成的作品。萌寵雙人下午茶則可於黑RuRu Café或Rulala Sweets擇1享用，以笑笑羊或撸貓主題為旅程增添療癒亮點，讓度假不只拍得好看，也玩得扎實。

專案針對週一至週四入住名人堂，享限量房型升等棒球經典老兄弟懷舊主題房（隨機不指定）。（名人堂花園大飯店提供）專案針對週一至週四入住名人堂，享限量房型升等棒球經典老兄弟懷舊主題房（隨機不指定）。（名人堂花園大飯店提供）

名人堂花園大飯店加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣與迷你高爾夫等。（名人堂花園大飯店提供）名人堂花園大飯店加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣與迷你高爾夫等。（名人堂花園大飯店提供）

名人堂花園大飯店專案內容則包含豪華雙人房1晚與早餐，並加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣與迷你高爾夫等，讓旅客走進棒球與史努比主題場景就能開始玩。週一至週四入住另有限量加碼，提供升等主題房與DIY手作課程等內容，並加贈餐飲優惠，讓主題旅行不只停在房內，而是一路延伸到整段行程的玩樂動線。更多相關內容詳詢綠舞國際觀光飯店官網、名人堂花園大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章