藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

春日旅程從賞花和泡溫泉開始 北投麗禧打造都會近郊療癒小旅行

2026/02/27 10:00

北投麗禧每間客房皆配置冷、熱白磺溫泉池，房客可輕鬆享受浸泡溫泉之樂。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧每間客房皆配置冷、熱白磺溫泉池，房客可輕鬆享受浸泡溫泉之樂。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春日適合出外踏青、賞花，但在春寒料峭中，又讓人想浸泡溫泉，北投麗禧溫泉酒店即日起至4月30日，延續冬日暖旅一泊一食住房專案，邀請旅人在假期有限的時間裡，快速切換生活節奏，展開一段不必舟車勞頓、便能立刻讓身心放鬆的小旅行。飯店坐擁來自溫泉源頭「硫磺谷」最濃郁溫潤的白磺溫泉，每間客房皆附設以觀音石打造的冷、熱溫泉池，旅人可於房內靜心享受冷熱交替浸泡所帶來的深層療癒；加上飯店緊鄰陽明山國家公園、亦可輕鬆串聯有「台版富良野」美稱的北投三層崎公園，打造美好春日旅程，就從賞花和泡溫泉開始。

「麗禧晨之光早餐」料理融合台灣在地文化與家庭記憶，為春日旅程注入滿滿元氣。（北投麗禧溫泉酒店提供）「麗禧晨之光早餐」料理融合台灣在地文化與家庭記憶，為春日旅程注入滿滿元氣。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店表示，冬日暖旅一泊一食住房專案提供15坪以上的寬敞客房空間，並附設私人陽台，推開門即可置身於山林環繞的靜謐氛圍中，旅人可於陽台貴妃椅上自在休憩，感受春日山景帶來的放鬆時刻。每間客房皆配置冷、熱溫泉池，透過交替浸泡舒緩肌肉緊繃與日常壓力，可放鬆身心專注享受純天然泉水所帶來的療癒感受。專案亦包含翌日特色「麗禧晨之光早餐」，料理融合台灣在地文化與家庭記憶，讓旅人在晨光之中品味的不僅是美食，更是一份來自土地的溫度，為春日旅程注入滿滿元氣。

入住北投順遊三層崎公園，為近郊小旅行增添繽紛花彩。（北投麗禧溫泉酒店提供）入住北投順遊三層崎公園，為近郊小旅行增添繽紛花彩。（北投麗禧溫泉酒店提供）

為提升近郊旅遊的便利性，北投麗禧亦提供往返飯店與北投捷運站間的免費接駁車服務，讓旅人可輕鬆轉乘捷運。飯店推薦旅人於新北投捷運站下車後，順遊步行至北投三層崎公園參觀，今年花海主題「花願同行」，園區利用獨特的斜坡地形，鋪展出宛如彩色浪濤般層層起伏的壯麗花海景致，即使不開車、假期時間有限，也能自在串聯溫泉、度假與賞花體驗，輕鬆完成一趟結合自然風景與身心療癒的春季近郊旅行。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

