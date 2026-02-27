匯集17部鉅作名曲 百老匯星光演唱會熱銷加場

「百老匯星光演唱會」匯集多位百老匯巨星、頂尖舞者及電影原唱。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕專為音樂劇迷全新製作的「百老匯星光演唱會」（Broadway Hits Live!），原定4月18、19日在台北流行音樂中心連演3場，但因票房反應熱烈，許多觀眾敲碗加演，因此，主辦單位決定加開4月19日（週日）下午場次，等於2天連演4場，加演場將於3月5日啟售。

這場由紐約百老匯LIVE BAND現場伴奏、6位頂尖舞者熱力加持的演唱會，集結多位百老匯頂尖卡司，將一口氣獻唱17部國際鉅作的代表性曲目。其中，Susan Egan為《美女與野獸》世界首演的原版貝兒；Mary Kate Morrissey長期於《女巫前傳（Wicked）》世界巡演；Jay Armstrong Johnson曾主演《歌劇魅影》；Jared Dixon主演《漢密爾頓》與《獅子王》全美巡演；Bella Coppola則活躍於熱門《SIX》音樂劇。此外，另邀請到《大娛樂家》電影原唱Keala Settle擔任特別嘉賓，將現場演繹勵志金曲〈This Is Me〉。音樂會詳詢MNA。

