藝文 > 品風格 > 品味生活

36輛遊覽車應援屏東師生 元宵節最特別的「燈」開心邊走邊噴煙

2026/02/27 21:01

「燈燈國王」邊走邊噴煙，現場小朋友都開心互動。（紙風車提供）「燈燈國王」邊走邊噴煙，現場小朋友都開心互動。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕客家委員會與屏東縣政府共同舉辦的客家親子劇《燈怪》，連3天晚間，由紙風車劇團在屏東市和生市地重劃區（和生市場對面空地）演出。以「燈」為故事核心，串聯藝術、文化與年節氛圍，為屏東點亮開春第一盞藝術之光。

《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的動人故事。全劇融合可愛人偶、客語歌謠與巨型機械裝置，最受矚目的3層樓高「燈燈國王」，高達8公尺、身長11公尺，內含5千多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，且打破鏡框式舞台限制，以3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，在歡笑中感受前所未有的劇場震撼。

為讓更多屏東孩子順利看戲，屏東縣政府特別安排36輛遊覽車，接駁20所客庄學校師生及家長共1288人到現場一起觀賞。昨日跟今日共近萬名親子開心看戲，明（28）晚還有1場。克委員會主委古秀妃表示：「劇裡音樂、歌曲很容易學，所以孩子們跟大人們看完戲以後，都學得上幾句客家話。」屏東縣長周春米則表示：「屏東也是傳統的六堆，希望透過藝術跟文化，親近客家，親近生活。」

除為期3天的免費演出外，現場同步規劃「好客市集」提早於下午4點就開始，集結傳統粄食、屏東在地可可、手作文創等客家特色品牌超過60家，讓民眾在觀劇之餘，也能一次體驗屏東客家文化的多元魅力。

