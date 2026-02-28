「綻光30」竹縣文化局30週年 3/4起推出主題展、創意體驗還有宇宙人演唱

新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局成立30週年，3月4日將以「綻光30」藝文人士餐敘和「蔡蔭棠─藝術漫遊者」主題特展揭開序幕；3月7日起一連兩天「綻光30有藝思」活動， 各館舍規劃多元創意導覽體驗，TEA TIME派對邀請宇宙人、FOCASA馬戲團等輪番演出，邀請大小朋友一同共享藝文饗宴。

縣長楊文科表示，「綻光30」藝文人士餐敘特別邀請新竹縣國宴主廚邱寶郎師傅設計「綻光30」創意客家料理餐盒，並攜手《型男大主廚》主廚李昇紘製作，藉此活絡藝文界情誼，讓外賓品嚐道地客家風味。同時以「藝術傳承」為概念，邀請縣內學校與專業團隊共同演出，展現新竹縣文化扎根與多元傳承的成果。

新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）

當天活動將由田屋北管八音團、新竹北埔八音團攜手福龍國小與富光國中帶來熱鬧的「八音堵班慶30」客家八音匯演揭開序幕；新竹縣武術舞獅協會與東海國小共演「HAKKA獅鬧棚迎貴客」，熱情迎賓；光明國小與築夢舞集以「魅麗竹縣」展現節慶風華；桃山國小與金曲歌手謝宇威帶來客原美聲音樂饗宴；壓軸則由金曲獎客家樂團黃子軒與山平快，以多元客家音樂為「綻光30」畫下精采句點。

「綻光30有藝思」集章活動。（新竹縣政府提供）

文化局長朱淑敏表示，除餐敘外，3月4日當天也舉行「蔡蔭棠─藝術漫遊者」主題特展開幕活動，以藝術家一生跨越地域與時代的創作歷程為軸線，精選140件展品，透過大量原作與珍貴文獻，完整呈現一位前輩藝術家如何在旅行中形塑風格，並在回望中完成藝術生命的歸鄉。

3月7 、8日兩天「綻光30有藝思」局慶系列活動，各館舍規劃多元創意導覽體驗、趣味集章闖關及藝文表演活動，園區並設置文創市集、迷你拉坯及版印等手作體驗，以及街頭藝人演出；文化廣場「綻光30」TEA TIME派對邀請宇宙人、怕胖團、同根生樂團、公館青少年及FOCASA馬戲團等優秀團隊輪番演出。活動詳詢官網或臉書粉專。

