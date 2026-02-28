自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「綻光30」竹縣文化局30週年 3/4起推出主題展、創意體驗還有宇宙人演唱

2026/02/28 11:35

新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局成立30週年，3月4日將以「綻光30」藝文人士餐敘和「蔡蔭棠─藝術漫遊者」主題特展揭開序幕；3月7日起一連兩天「綻光30有藝思」活動， 各館舍規劃多元創意導覽體驗，TEA TIME派對邀請宇宙人、FOCASA馬戲團等輪番演出，邀請大小朋友一同共享藝文饗宴。

縣長楊文科表示，「綻光30」藝文人士餐敘特別邀請新竹縣國宴主廚邱寶郎師傅設計「綻光30」創意客家料理餐盒，並攜手《型男大主廚》主廚李昇紘製作，藉此活絡藝文界情誼，讓外賓品嚐道地客家風味。同時以「藝術傳承」為概念，邀請縣內學校與專業團隊共同演出，展現新竹縣文化扎根與多元傳承的成果。

新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）新竹縣文化局3月7日起一連兩天舉辦「綻光30有藝思」局慶系列活動。（新竹縣政府提供）

當天活動將由田屋北管八音團、新竹北埔八音團攜手福龍國小與富光國中帶來熱鬧的八音堵班慶30客家八音匯演揭開序幕；新竹縣武術舞獅協會與東海國小共演HAKKA獅鬧棚迎貴客，熱情迎賓；光明國小與築夢舞集以「魅麗竹縣」展現節慶風華；桃山國小與金曲歌手謝宇威帶來客原美聲音樂饗宴；壓軸則由金曲獎客家樂團黃子軒與山平快，以多元客家音樂為「綻光30」畫下精采句點。

「綻光30有藝思」集章活動。（新竹縣政府提供）「綻光30有藝思」集章活動。（新竹縣政府提供）

文化局長朱淑敏表示，除餐敘外，3月4日當天也舉行「蔡蔭棠─藝術漫遊者」主題特展開幕活動，以藝術家一生跨越地域與時代的創作歷程為軸線，精選140件展品，透過大量原作與珍貴文獻，完整呈現一位前輩藝術家如何在旅行中形塑風格，並在回望中完成藝術生命的歸鄉。

3月7 、8日兩天「綻光30有藝思」局慶系列活動，各館舍規劃多元創意導覽體驗、趣味集章闖關及藝文表演活動，園區並設置文創市集、迷你拉坯及版印等手作體驗，以及街頭藝人演出；文化廣場「綻光30」TEA TIME派對邀請宇宙人、怕胖團、同根生樂團、公館青少年及FOCASA馬戲團等優秀團隊輪番演出。活動詳詢官網或臉書粉專。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章