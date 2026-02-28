自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

清水浮現祭打造學生音樂嘉年華 言八創藝空間揭牌

2026/02/28 13:09

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，進行揭牌儀式。（記者張軒哲攝）清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，進行揭牌儀式。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中部音樂盛會「2026浮現祭 X GO GO FEST @ 清水眷村」於今（28）日至3月1日在清水眷村文化園區登場。活動由浮現音樂策劃推動，以回饋在地、培力青年為核心理念，結合音樂展演、學生創作展覽、市集活動與校園推廣，打造屬於海線地區的學生音樂嘉年華，讓音樂成為青年世代發聲與實踐夢想的重要舞台。

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，並販售咖啡甜點。（記者張軒哲攝）清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，並販售咖啡甜點。（記者張軒哲攝）

兩天活動以免費舞台形式開放在地學生與青年參與，串聯清水地區各級學校音樂社團與藝術創作成果，聯合展演活動演出團隊（依表演順序）包括：清水國小音樂班、建國國小小蜜蜂合唱團、明德清韻合唱團、清水高中樂嵐吉他社、大甲高中弦音吉他社、中港高中清弦吉他社、國立苑裡高中吉他社、縣立苑裡高中吉他社、龍津高中JOCEAN吉他社、大秀國小太鼓社、中港高中太鼓團、中港高中跆拳武藝舞表演、大秀國小吉他社、大甲高中熱舞社，以及浮現音樂邀請日系偶像團體演出。

清水區建國國小小蜜蜂合唱團學生演唱。（記者張軒哲攝）清水區建國國小小蜜蜂合唱團學生演唱。（記者張軒哲攝）

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，並販售咖啡甜點，今早建國國小合唱團、明德清韻合唱團演出後，由台中市文化局長陳佳君進行揭牌儀式。

浮現音樂負責人陳信宏（老諾）表示，現場規畫小願市集與咖樂佛餐車派對，結合手作品牌與特色餐車，營造溫馨熱鬧的音樂嘉年華氛圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章