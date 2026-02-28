清水浮現祭打造學生音樂嘉年華 言八創藝空間揭牌

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，進行揭牌儀式。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中部音樂盛會「2026浮現祭 X GO GO FEST @ 清水眷村」於今（28）日至3月1日在清水眷村文化園區登場。活動由浮現音樂策劃推動，以回饋在地、培力青年為核心理念，結合音樂展演、學生創作展覽、市集活動與校園推廣，打造屬於海線地區的學生音樂嘉年華，讓音樂成為青年世代發聲與實踐夢想的重要舞台。

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，並販售咖啡甜點。（記者張軒哲攝）

兩天活動以免費舞台形式開放在地學生與青年參與，串聯清水地區各級學校音樂社團與藝術創作成果，聯合展演活動演出團隊（依表演順序）包括：清水國小音樂班、建國國小小蜜蜂合唱團、明德清韻合唱團、清水高中樂嵐吉他社、大甲高中弦音吉他社、中港高中清弦吉他社、國立苑裡高中吉他社、縣立苑裡高中吉他社、龍津高中JOCEAN吉他社、大秀國小太鼓社、中港高中太鼓團、中港高中跆拳武藝舞表演、大秀國小吉他社、大甲高中熱舞社，以及浮現音樂邀請日系偶像團體演出。

清水區建國國小小蜜蜂合唱團學生演唱。（記者張軒哲攝）

清水眷村文化園區診療所委外經營，蛻變成言八創藝空間，並販售咖啡甜點，今早建國國小合唱團、明德清韻合唱團演出後，由台中市文化局長陳佳君進行揭牌儀式。

浮現音樂負責人陳信宏（老諾）表示，現場規畫小願市集與咖樂佛餐車派對，結合手作品牌與特色餐車，營造溫馨熱鬧的音樂嘉年華氛圍。

