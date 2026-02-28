拼補原住民族白恐記憶！《隱隱微光》照亮部落未曾言說的傷痛 QR code收錄受難者真實面容與聲音

《隱隱微光》利格拉樂．阿?著，國家人權博物館、蔚藍文化出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家人權博物館與蔚藍文化合作出版新書《隱隱微光》。本書為知名原住民作家利格拉樂．阿女烏擔任人權館駐館藝術家期間的重要創作成果，也是她三十餘年來奔走各地、進行田野調查口訪的心血結晶，透過文學筆觸，阿女烏拼寫出一段又一段曾被抹除的原住民族白色恐怖歷史，翔實記下幽微卻堅韌的生命記憶，為台灣轉型正義的推動提供關鍵的紀錄。

人權館說明，阿女烏曾面臨九二一震災，導致辛苦收集的口訪紀錄一夕被毀，但她仍堅持投身田野調查，翻山越嶺親訪受難前輩與其家屬。這部作品橫跨白恐第一代、第二代甚至第三代的身影，中研院台灣史研究所助研究員顧恒湛稱許，阿?運用文學筆觸將冰冷的調查研究化為動人的故事，讓社會大眾得以穿透阻礙，了解過往的歷史真相。

利格拉樂．阿女烏長期投入原住民口述歷史紀錄工作，此書重點在於呈現受難者及其家屬、部落族人埋藏心底許久的傷痛，以及那些不被官方檔案記錄的故事。她認為，這些故事不僅是個人的悲歡離合，更是一段創傷主體尋求療癒的漫長歷程。

《隱隱微光》全書透過「餘波」、「微光」與「冰山」3輯，揭示威權暴力如何跨越世代留下創痛，並發掘黑暗中猶存的真相。書中藉由口述記憶與解密檔案，呈現山地治安指揮所不為人知的樣貌，發掘為族群權益奮鬥的人性光輝。為了讓紀錄更具生命力，本書特別附有 QR code 影像連結，讓讀者能直接看見、聽見書中人物的真實面容與聲音，使其成為一份珍貴的人權見證紀錄。

