日本311大地震將屆滿15週年 「海嘯提琴」來台演奏

日本知名提琴家中澤裕子親手使用「海嘯提琴」進行演奏。（科博館提供）

〔記者張協昇／南投報導〕日本311大地震即將屆滿15週年，當年大地震發生時日本東本高田市海濱地區在海嘯摧殘下，倖存1棵松樹，被日本製琴大師中澤宗幸製成「海嘯提琴」，國立自然科學博物館昨（27）日下午即邀請中澤宗幸的妻子、著名小提琴家中澤裕子及奇岩室內樂團，帶著「海嘯提琴」於南投竹山車籠埔斷層保存園區，演奏韋瓦第《四季》選曲，譜寫災後重生與希望的樂章。

科博館指出，「海嘯提琴」承載著311大地震的震撼與哀痛，當時日本東本高田市海濱地區的高田松原7萬棵松樹在海嘯中幾乎被摧毀殆盡，僅存1棵松樹屹立不搖，被稱為「奇蹟一本松」，隨後因鹽害而枯萎，卻也因此留下另一種生命延續的可能。

奇岩室內樂團以3把珍貴的「海嘯提琴」進行演奏。（科博館提供）

中澤宗幸以巧手將「奇蹟一本松」部分枝材製作成提琴音柱，讓它化作樂音，成為能被聽見的希望。「海嘯提琴」至今已走訪13國、演出超過1300場，彷彿替災後傷痛找到了出口，溫暖飽滿的音色也成為療癒災後創傷的象徵。

中澤裕子回憶說，311震災發生後，她在某次電視新聞畫面中，看見海岸邊堆積著大量漂流木，這些木材或許曾是某個家庭生活的一部分，承載著無數珍貴記憶與情感，這個念頭深深觸動了她，於是請丈夫中澤宗幸親赴災區，尋找適合製作提琴的木材，希望讓這些承載故事的木頭，轉化為能再次發聲的樂器。製作過程中，更將「奇蹟一本松」的形態繪製於海嘯提琴琴身，象徵即使歷經巨變衝擊，依然能堅強佇立、守護希望，期待透過音樂跨越語言與國界的隔閡，讓世界聽見來自災區的故事與情感，在人與人之間持續傳遞。

