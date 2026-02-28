２大台灣之光聯手！吳季剛操刀妮妃雅「香蕉美學」限量娃娃 細節控瘋狂：連眼神都神還原

妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》節目中第一次亮相的創意造型，今由吳季剛設計成經濟娃娃。 （Atomic Lab Toys提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕旅美台裔設計師吳季剛（Jason Wu）與變裝藝術家妮妃雅（Nymphia Wind）再度跨界合創，將妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》中掀起話題的「香蕉美學」轉化為收藏級藝術娃娃。這也是吳季剛旗下品牌 Atomic Lab 推出的首款作品，讓台灣創造力具體進入全球流行文化視野。

2位台灣之光早在 2024年紐約時裝週便展開合作，當時妮妃雅受邀穿著吳季剛設計的服裝走秀，成為全場焦點。吳季剛長年以高級時裝語彙在國際時尚界建立辨識度，這次他讓妮妃雅標誌性的黃色造型不只停留在鏡頭間，更化為可被觸摸的精緻作品。

請繼續往下閱讀...

妮妃雅在《魯保羅變裝皇后秀》中掀起話題的香蕉裝。（Jack Waterlot攝）吳季剛將妮妃雅的香蕉造型設計成精緻娃娃。（Atomic Lab Toys提供）

此款限量娃娃不僅是流行文化的縮影，更象徵2位旅美台灣創作者在國際舞台上的相互支持。透過收藏領域的實體化呈現，讓「經典」不再只是被追憶的瞬間，

此外，妮妃雅也預計將這份堅持帶回台灣，在3月大港開唱等活動中展現更具生命力的美學。限量娃娃資訊詳詢Atomic Lab Toys官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法