陶藝家陳金旺以光復沉積泥製作《溪岩壺》 化身新北地質公會會員紀念品

新北市應用地質技師公會理事長游威耀（左）與陶藝家陳金旺（右）共同展示以花蓮光復鄉馬太鞍溪沉積土燒製而成的《溪岩壺》，象徵災後資源轉化為工藝創新精神。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件後，約600萬噸災後沉積物如何去化，成為中央地方長期面對的棘手課題，新北市地質技師公會理事長游耀威最近選定由陶藝家陳金旺以馬太鞍溪光復泥製作的茶器作品「溪岩壺」，做為3月份會員大會紀念品，象徵地質專業對災後事件記憶與材料轉譯的重視。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤留下的大量泥沙，雖然部分沉積砂土可摻入水泥或作為工程材料使用，但環境部環管署北區管理中心副主任黃士漢走訪陶藝家工作室時，認為結合ESG國際認同的方法學，在確保安全與公共工程需求的前提下，盼有一部分材料能以不同形式被保留下來，透過工藝、文化或教育轉譯，讓沉積物進入日常生活或公共記憶。

新北市地質技師公會理事長游耀威表示，馬太鞍溪堰塞湖事件所留下的沉積物，本身就是重要的地質紀錄，選擇以該沉積砂土製作的器物作為會員紀念品，正是希望讓這次地質事件，能以具體器物的形式被理解與記憶，而非僅停留在報告或數據之中。

陳金旺表示，「溪岩壺」以馬太鞍溪砂作為釉層來源、沉積土作為胎體，在燒成過程中讓材料自然產生孔隙與表面變化，呈現洪水反覆沖刷後地貌留下的孔洞特徵，象徵一場地質事件，被轉化並留存在日常使用的器物之中。

