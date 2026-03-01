長短腳電影院春季開跑 影展短片、繪本、工作坊玩到6月

《3C兒童的奇幻漂流》劇照。（高市電影館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕廣受高市大小觀眾喜愛的「長（tn̂g）短（té）腳電影院」，3月至6月獻上兒童劇、腹語術、親子工作坊、英文繪本、肢體五感開發等多元活動，入選安錫動畫影展、薩格勒布動畫影展和芝加哥兒童影展等國際指標性影展優秀短片，將陸續重磅登場。

高雄市電影館館長黃皓傑表示，2026年是高市電影館兒童重點年，搭配長短腳電影院不只結合各式活動，開發兒童五感體驗，同時營造電影館為親子友善館舍，搭配「光影魔幻樂園」展覽及「小貓巴克里籠中貓動畫機」工作坊，更持續繪本空間的創立與繪本導讀活動，讓兒童影像在文化場域扎根，透過放映、活動與工作坊、展覽、繪本四位一體的場域學習設計，讓兒童一起親近電影、愛上電影。

請繼續往下閱讀...

3月《長短腳電影院－擁抱心樂章》單元獻給所有渴望成長與自由的心，邀請觀眾一起在《解憂麵包店》中療癒自我；《馴夢高手》裡，看男孩如何掙脫過度的保護，飛向屬於自己的天空；《3C兒童的奇幻漂流》則描寫沉迷手機的女孩，如何打破螢幕的綑綁、找回真實自我，作品分別入選安錫動畫影展、韓國釜山國際青少年兒童電影節、加拿大星火動畫電影節。

高市電影館「小貓巴克里籠中貓動畫機」。（高市電影館提供）

「小貓巴克里籠中貓動畫機」結合台灣動畫IP小貓巴克里討喜可愛造型，運用經典西洋鏡原理與動畫視覺暫留概念，讓孩子親手組裝迷你動畫魔法盒，體驗靜止影像如何轉動成動畫，工作坊3至6月每月舉辦1場，1場限量10組20人，活動以一大一小套票形式進行，包含動畫機手作與展覽參觀，購票請至Accupass活動通https://reurl.cc/dqaL96 。

電影館表示，長短腳電影院為高市電影館獨家策辦的親子電影品牌，邀請世界各國適合兒童觀影的影片，並結合各式兒童活動，深具大小朋友喜愛，銀幕前鋪設草地地墊及五彩繽紛坐墊，讓孩子找到自己最喜歡的位置，長短腳電影院鼓勵孩子表達自己的情緒，歡迎小朋友跟著影片中的喜怒哀樂一起歡呼、一同放聲大笑。

長短腳電影院購票請洽年代售票系統，更多節目資訊與優惠活動，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法