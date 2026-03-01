百年手繪「大甲街實測平面圖」 見證大甲發展歷史

大甲幼兒園園長雷養德收藏30多年的百年手繪「大甲街實測平面圖」。（雷養德提供）

〔記者歐素美／台中報導〕大甲幼兒園園長雷養德將收藏30多年的一張百年手繪「大甲街實測平面圖」，捐贈給「薰風」季刊創辦人黃志成，盼這張號稱「全國最高齡最大張」的手繪地圖，能在台灣博覽會中展出，讓民眾都能見識到這張繪製於昭和3年9月 （民國17年），誕生至今近百歲的日治時期的「都市計畫圖」。

雷養德表示，30餘年前大甲鎮公所搬家時，大量資料被丟棄，當時他謹記前台中縣文化局長洪慶峰所說，將這張手繪的「大甲街實測平面圖」保留下來。

請繼續往下閱讀...

雷養德說，這張純手工繪製的地圖，應該是全國最大一張，且絶無僅有，尺寸為153公分×214公分，大甲目前市中心的都市計畫，就是依百年前「大甲街役場」公務員所規劃的。

雷養德說，這張手繪地圖中，大甲石城的型狀、東西南北門仍明顯可見，地名「南門口」、「西門腳」常在老一輩的記憶中流轉；女子公學校（文昌國小）剛建好，開始教學；大甲最早的學校「大甲公學校」，當時還在鎮瀾宮對面街屋的後方；大甲街役場（今大甲區公所）為台中銀行至三陽帽蓆行這段位置；目前鎮瀾宮後方的停車場，當時為「日本小學校」，為日本孩子讀的小學；建於1887年的文昌祠，也有在地圖中標示。

當時還有「五分仔」車路，小火車可開到后里、大安；另大甲自來水廠在左下角有標出，引水尾溪水淨化處理，供大甲先民飲用，大甲自來水廠好像是目前台中市境內最先設置完成的。

雷養德說，這張手繪地圖他保存了30多年，獲知創辦發行「薰風」季刊的大甲人 黃志成，目前正在收集舊文物，打算舉辦「台灣博覽會」，「薰風」季刊就是依大甲區薰風里而命名，連續4年皆獲金鼎獎肯定，因此，他將這張日治時期的「都市計畫圖」贈送給黃志成，希望讓更多人可以看到。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法