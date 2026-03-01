「屏日曬書祭」竹田西勢夜市「書市X夜市」 講座也有二二八鬼故事

屏日曬書祭。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕獨立書店在屏東聯合舉辦的「屏日曬書祭」，二二八連假在竹田西勢忠義亭登場，為讓氣氛更加熱絡，今年是罕見的在周六和夜市比鄰舉辦，民眾不僅能看書還能購買庶民美食，對應主題為「廟口的閱讀策」，主辦單位還邀請深研台灣民俗文化的學者林美容舉辦「生活世界中的鬼故事」講座，她開頭就是當年的「二二八鬼故事」，讓全場是聽得聚精會神。

屏日曬書祭前天、昨天來到竹田，因為舉辦地點為忠義亭，主題也訂為「廟口的閱讀策」，由於對面就是西勢夜市，「書市X夜市」的文武市是巧妙的結合，文市的書市也延長至晚間九點，雖然天公不作美下起小雨，但現場仍不斷湧進民眾。

屏日曬書祭。（記者陳彥廷攝）

主辦單位的「書市X夜市」強調屬於屏東的特殊體驗，讓書回到廟埕，讓文字重回庄頭，讓閱讀成為庄民生活的一部分，此外，除了主角書之外，還有說故事活動、講座工作坊及DIY活動，並邀請日本彩虹繪本屋（ニジノ絵本屋）的講座，昨天則是邀請《台灣鬼仔古》作者林美容擔任《生活世界中的鬼故事》的講座。

林美容為中央研究院民族學研究所兼任研究員，也被譽為「最了解魔神仔」的人，她一開場就帶來她曾親身體驗的「二二八鬼故事」，她指出，1997年2月27日晚間，她參與台北後車站的圓環的二二八事件50週年紀念活動，並圍觀吸引上萬名群眾的街頭行動劇。

她說，劇中重現國民政府查緝私菸引發衝突，「陳儀」的演員指揮「軍警」鎮壓「抗暴民眾」，更演出手推車堆滿屍體的逼真畫面。照理講劇情中「抗暴民眾」推倒「陳儀」後，「軍警」會出面承接保護，未料，演員卻是當場後腦觸地，經送醫急救後宣告不治，最後真的發生了悲劇，她也感嘆「紀念不等於祭祀」。

