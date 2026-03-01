自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台南國際音樂節盛大開幕 法國男神卡普松領銜揭序曲

2026/03/01 17:51

國際大提琴巨星卡普松攜手鋼琴家法蘭克．布雷利於開幕記者會帶來精彩演出。（記者王姝琇攝）國際大提琴巨星卡普松攜手鋼琴家法蘭克．布雷利於開幕記者會帶來精彩演出。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南國際音樂節今日揭開序幕，國際大提琴巨星高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）攜手伊莉莎白大賽金獎鋼琴家法蘭克．布雷利（Frank Braley）於開幕記者會帶來精彩演出，為今年音樂節揭開華麗篇章。

今年台南國際音樂節以「無盡旋律」為主題，展開自3月1日至5月24日，為期3個多月，共9檔音樂會、1場教育推廣的音樂盛會。台南市長黃偉哲親自出席開幕記者會，並致贈象徵城市特色與祝福的蘭花盤予高提耶．卡普松與法蘭克．布雷利。

黃偉哲表示，台南國際音樂節今年已邁入第6屆，逐步形塑屬於台南的國際藝文品牌。回顧2024年台南400歷史里程碑，城市以文化為根基持續向前，而音樂節正是串聯城市記憶與當代表達的重要平台。他致詞時更進一步指出，從今日清晨開跑的古都馬拉松，到後壁舉辦的台灣國際蘭展，再到今日登場的國際音樂節，都展現台南豐沛的文化能量與生活節奏。

2026台南國際音樂節3月1日正式揭開序幕。（記者王姝琇攝）2026台南國際音樂節3月1日正式揭開序幕。（記者王姝琇攝）

黃偉哲強調，今年音樂節邀集國際級音樂家陣容堅強，包括法國大提琴大師高提耶．卡普松、鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott）、指揮大師尼爾森斯，以及萊比錫布商大廈管弦樂團等重量級名家，皆為樂迷引頸期盼的焦點人物。

文化局長黃雅玲表示，音樂節將持續至5月24日，以「國際經典」與「台南感性」為雙主軸，從經典交響到動畫配樂，呈現音樂多元樣貌，透過在地創作將城市歷史與文化轉化為動人的聲音記憶。「國際經典」系列邀集多位國際名家來台演出。3月1日由卡普松與布雷利揭開序幕；3月21日鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特以音樂詮釋約翰．費爾德與貝多芬的靜夜世界。

4月30日《航海王動畫交響音樂會》結合動畫與交響樂，由作曲家田中公平與主題曲原唱北谷洋驚喜登場。5月23日壓軸演出集結柏林愛樂團員與伊莉莎白大賽金獎鋼琴家演出布拉姆斯《鋼琴四重奏全集》；5月24日指揮大師尼爾森斯與萊比錫布商大廈管弦樂團將帶來舒曼《春天》交響曲，並與拜魯特音樂節聲樂家共演華格納《女武神》第一幕，為全台唯一場次。

「台南感性」系列展現城市文化底蘊。3月28日《交會》跨樂對話音樂會由王戰擔綱指揮攜手台南市民族管絃樂團，使音樂會成為個體與集體、傳統與當代、東方與西方間的交會現場。3月29日，《咲良の交響夢─日本の爛漫樂章》由指揮家呂景民率領台灣藝術家交響樂團，邀宮崎駿御用歌姬井上杏美、寶塚歌劇團首席純名里沙，打造人聲與交響樂的極致呈現。

4月11日《台南感性——城市共頻》演出，由金曲獎得主盧易之攜手伊莉莎白女王與隆堤博大賽銀獎得主成田達輝，透過精緻選曲與導聆，讓大師樂音走入常民生活，勾勒專屬臺南的感性記憶；5月16日《百年樂音的流動》則由台南市交響樂團首演作曲家陳泰吉創作的交響詩《府城水脈》，以音樂詮釋運河百年歷史風華。

