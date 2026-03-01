限制級
聯展牽線 南瀛、嘉義青溪新文藝學會締結姊妹會
「墨彩相映·藝在南瀛」展出包括台南市南瀛及嘉義青溪新文藝學會會員的作品，共計115件。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市南瀛青溪新文藝學會與嘉義青溪新文藝學會多次舉辦聯展，即日起至22日，於台南歸仁文化中心舉辦「墨彩相映·藝在南瀛」展，雙方今（1）日並締結姊妹會，希望未來可以促進彼此情感與交流更密切。
「墨彩相映·藝在南瀛」由南瀛及嘉義青溪新文藝學會會員共同展出，共有56名創作者、115件作品，包括水墨、書法、油畫、水彩、複合媒材、禪繞畫等。
台南市南瀛青溪新文藝學會與嘉義青溪新文藝學會締結姊妹會。（記者劉婉君攝）
南瀛青溪新文藝學會理事長張明貴表示，該學會成立於1993年，主要宗旨為推展藝文活動，迄今已與嘉義青溪新文藝學會有多次作品交流，雙方因此決定締結為姊妹會。此次聯展中，嘉義的姊妹會即提供10件作品參展，期待會員藉由聯展，增進情誼，也交換彼此的創作理念，共同成長。
