藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

喚醒菊島千年記憶 澎湖縣國際藝術交流協會 「澎湖的傳說」會員聯展

2026/03/01 17:56

澎湖國際藝術交流協會理事長林希同，歡迎各界前往參觀會員聯展。（林希同提供）澎湖國際藝術交流協會理事長林希同，歡迎各界前往參觀會員聯展。（林希同提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕深耕澎湖在地美學並積極推動國際接軌的「澎湖縣國際藝術交流協會」，在澎湖縣文化局中興畫廊舉辦年度盛事-「澎湖的傳說」會員聯展。今（3月1日）舉行開幕茶會，誠摯邀請各界愛好藝術的民眾與貴賓共襄盛舉。此次展覽集結協會數十位優秀藝術家，以畫筆、雕塑與創意，共同編織1場跨越時空的視覺饗宴，展期至3月14日止。

澎湖國際藝術交流協會，在中興藝廊舉行澎湖的傳說會員展。（林希同提供）澎湖國際藝術交流協會，在中興藝廊舉行澎湖的傳說會員展。（林希同提供）

澎湖不僅有世界級的玄武岩景觀，更蘊含豐富的民間傳說。此次策展主題「澎湖的傳說」，會員們透過一年的潛心創作，將鄉土情懷轉化為動人藝術，展出作品形式橫跨傳統與現代，包含東方繪畫、西方繪畫、電腦數位創作、書法、手工藝、文創設計以及深具在地環保意識的海漂藝術等。藝術家們透過多元媒材，將澎湖流傳島嶼神話、先民渡海記憶以及家鄉特有的地靈人傑，轉化為觸動人心的視覺語言。

理事長林希同表示：「澎湖的每一塊石頭、每一陣浪花都訴說著先民的故事。協會成立以來，一直致力於讓世界看見澎湖；而這份『看見』，必須立足於我們對土地傳說的深刻理解。期許透過這次聯展，不僅是呈現會員們一年來的辛勤成果，更能扮演火種，點燃鄉親對於家鄉文化的熱愛與人文素養。每一幅作品都是一份邀請，邀請民眾在光影之間，找回對這片土地最純粹的感動。」

澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、湖西鄉長陳振中、議員蘇育德邀請澎湖各界蒞臨指導。透過藝術，共同團結愛鄉情懷，在傳說與現實交織的美學世界裡，見證澎湖藝術與文化並進的生命力。

