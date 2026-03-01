周見信插畫化身巨型燈籠 溫哥華展出大受好評

溫哥華市中心著名的藝廊內展出周見信作品，除了以圖像敘事呈現外，還化身成巨型燈籠。（程愛芬攝，中央社提供）

〔中央社〕台灣知名繪本漫畫家周見信的作品首度在加拿大展覽，不僅以圖像敘事的方式描繪台灣生活故事，還化身成巨型燈籠，成為公共空間中非常吸睛的焦點。

周見信曾獲金漫獎、美國Freeman Book Awards和GLLI青少年翻譯圖書獎、德國馬克斯與莫里茨獎等多項國際肯定，這次溫哥華新年藝術節（LunarFest Vancouver）選擇了他3本與「年節」以及「家人」有關的作品展出，分別是：《阿祖的日子紙》、《機車媽媽》、《小松鼠與老榕樹》。

請繼續往下閱讀...

溫哥華市中心著名的潘德倫藝廊（Pendulum Gallery）整個2月份都是「周見信個展」，不僅展牆上陳列著一張張他的插畫作品，藝廊內高掛的巨型燈籠也是他的筆下藝術。

由於工作關係無法親赴加拿大的周見信越洋接受中央社採訪，對於他平面的繪畫作品幻化為立體燈籠，感到非常驚喜。「這是我的加拿大初體驗，也是第一次作品變成燈籠狀，成為巨大的公共藝術裝置，真的很開心。」

從台灣移民溫哥華逾20年的曾琳玉來觀展時很有感觸，她對中央社說：《阿祖的日子紙》畫出我小時候的記憶，我記得爺爺奶奶房間中堆滿各種曆紙與雜物，還有老式櫥櫃、藤椅等，和周見信畫的如出一轍，印象好深刻。」

3年前從香港移民溫哥華的阿健特別喜歡《機車媽媽》。他說：「離開家的這段日子，真的很想家、想念媽媽。畫作很純樸、很真摯，讓我想起媽媽風塵僕僕去買東西、照顧我的模樣。」

駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞說，周見信帶來了屬於台灣土地的溫暖。「溫哥華街頭很多地方都矗立著為慶祝農曆新年而設的巨型燈籠，很高興周見信的作品成為其中的亮點，成為一個跨文化敘事的工具，傳遞個人與集體記憶。」

周見信說：「畫作中的蜈蚣陣、月曆紙、老建築等，可能對很多外國人來說是陌生的，會因此感到好奇，再搭配展覽的英文說明介紹，我希望可以藉機挑動外國友人想多認識台灣的衝動。」

這一次因工作檔期衝突未能到溫哥華，不過周見信說應該很快能抽空來一趟與加拿大粉絲見面，「美麗溫哥華或許能幫助我獲得下一部作品的靈感呢！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法