自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

戰火波及 藝術家以色列「盲流計畫」登機前20分鐘止步

2026/03/01 18:53

陶亞倫秀出前往以色列的登機證，2次未能成行都因戰火。（陶亞倫提供）陶亞倫秀出前往以色列的登機證，2次未能成行都因戰火。（陶亞倫提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕伊朗在2月28日遭受美國和以色列空襲後展開報復，使中東各國紛紛關閉領空，數十萬旅客受到影響。藝術家陶亞倫原定28日傍晚搭機前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，再轉機前往以色列展開他的藝術行動「盲流計畫」實地拍攝，就在飛機起飛前臨時喊卡，徒呼無奈與遺憾，親友則安慰他：幸好還沒出發。

陶亞倫今（1）日受訪說明「盲流計畫」的創作，並還原此行戲劇性止步的過程。陶亞倫說，「盲流」意指為了生存而被迫遷移或無法掌握自己往哪裡移動，創作動機源於他在政大的一個學生，嫁給一位以色列裔的巴勒斯坦難民Rani，全家最大的願望是回到故鄉看看。因此，陶亞倫自4年前開始構思「盲流計畫」，期盼透過科技輔助的藝術行動，「帶不能回家的人回家」。

盲流計畫運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，讓想回家卻不能回家的人，透過科技弭補遺憾。（陶亞倫提供）盲流計畫運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，讓想回家卻不能回家的人，透過科技弭補遺憾。（陶亞倫提供）

這項計畫運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，原定由陶亞倫親自揹著VR機器，帶著「Rani」的虛擬分身，前進位於以色列的故鄉，而Rani本人則在他所處的第3地，透過VR頭盔，隨著陶亞倫的步伐，彷彿自己也身歷其境。

陶亞倫說，此計畫原訂2023年10月展開，因加薩戰爭爆發而延宕，加薩戰爭結束後，大約半年前，陶亞倫與Rani重啟計畫，包括其他相關工作人員，大家約定好各自從台北、柏林、慕尼黑、卡薩布蘭加等地，於2月28日分別搭機前往以色列與埃及。陶亞倫與助理原定飛往阿布達比後，助理轉機到開羅協助Rani，陶亞倫則轉機到以色列。

就在陶亞倫辦好一切登機手續，登機前20分鐘接到Rani的電話，告訴他：「開戰了！」緊接著，台灣駐以色列代表也通知他，要他下載隨時可顯示他所在位置的app與飛彈警報app，「下載完不到20分鐘，警報就大響不停，驚嚇了所有候機室的人。」最後，航班還是被取消，陶亞倫在離開機場的路上，看著登機證想著，這其實是3年前未成行的延用機票，沒想到兩次都因戰火卡關！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章