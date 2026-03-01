戰火波及 藝術家以色列「盲流計畫」登機前20分鐘止步

陶亞倫秀出前往以色列的登機證，2次未能成行都因戰火。（陶亞倫提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕伊朗在2月28日遭受美國和以色列空襲後展開報復，使中東各國紛紛關閉領空，數十萬旅客受到影響。藝術家陶亞倫原定28日傍晚搭機前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，再轉機前往以色列展開他的藝術行動「盲流計畫」實地拍攝，就在飛機起飛前臨時喊卡，徒呼無奈與遺憾，親友則安慰他：幸好還沒出發。

陶亞倫今（1）日受訪說明「盲流計畫」的創作，並還原此行戲劇性止步的過程。陶亞倫說，「盲流」意指為了生存而被迫遷移或無法掌握自己往哪裡移動，創作動機源於他在政大的一個學生，嫁給一位以色列裔的巴勒斯坦難民Rani，全家最大的願望是回到故鄉看看。因此，陶亞倫自4年前開始構思「盲流計畫」，期盼透過科技輔助的藝術行動，「帶不能回家的人回家」。

盲流計畫運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，讓想回家卻不能回家的人，透過科技弭補遺憾。（陶亞倫提供）

這項計畫運用VR 3D直播視訊裝置、遠端即時控制機器、5G網路等，原定由陶亞倫親自揹著VR機器，帶著「Rani」的虛擬分身，前進位於以色列的故鄉，而Rani本人則在他所處的第3地，透過VR頭盔，隨著陶亞倫的步伐，彷彿自己也身歷其境。

陶亞倫說，此計畫原訂2023年10月展開，因加薩戰爭爆發而延宕，加薩戰爭結束後，大約半年前，陶亞倫與Rani重啟計畫，包括其他相關工作人員，大家約定好各自從台北、柏林、慕尼黑、卡薩布蘭加等地，於2月28日分別搭機前往以色列與埃及。陶亞倫與助理原定飛往阿布達比後，助理轉機到開羅協助Rani，陶亞倫則轉機到以色列。

就在陶亞倫辦好一切登機手續，登機前20分鐘接到Rani的電話，告訴他：「開戰了！」緊接著，台灣駐以色列代表也通知他，要他下載隨時可顯示他所在位置的app與飛彈警報app，「下載完不到20分鐘，警報就大響不停，驚嚇了所有候機室的人。」最後，航班還是被取消，陶亞倫在離開機場的路上，看著登機證想著，這其實是3年前未成行的延用機票，沒想到兩次都因戰火卡關！

