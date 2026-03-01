自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

帶不能回家的人回家！ 盲流計畫撫慰烏克蘭流亡學生的思鄉情

2026/03/01 18:54

陶亞倫的盲流計畫，3年前意外在烏克蘭完成第1版。（陶亞倫提供）陶亞倫的盲流計畫，3年前意外在烏克蘭完成第1版。（陶亞倫提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕藝術家陶亞倫原定28日傍晚搭機前往阿布達比轉機到以色列，展開他的藝術行動「盲流計畫」實地拍攝，因為突發的戰火，使計畫臨時喊卡。其實，這項已經籌畫4年的計畫，最初動機雖源於以色列，卻意外於烏俄戰爭爆發後，在烏克蘭的利沃夫完成第一次行動。

陶亞倫表示，「盲流計畫」的初衷，是想透過科技輔助的藝術行動，帶不能回家的人完成回家看看的願望。巴勒斯坦難民Rani的故鄉原來是在現今以色列的海港Ashdod，爺爺於1946年被以色列軍隊趕到加薩走廊，並輾轉逃到埃及，但全家仍強烈想念著家鄉Ashdod。

為此，陶亞倫自4年前開始構思「盲流計畫」，期盼為不能回家的Rani一家人完成夢想，但2次都因戰火卡關。反而是在計畫展開不久時，意外完成了帶烏克蘭流亡學生看看故鄉的願望。

陶亞倫說，烏俄戰爭爆發，導致大批海外就學的烏克蘭學生回不了家，又因缺乏難民身份，成為漂泊各國的「盲流」。陶亞倫因緣際會認識其中一位學生Max，便邀請他加入此項藝術行動，由陶亞倫揹著直播視訊裝置進入Max的家鄉利沃夫（Lviv）， Max則在第3地以VR 3D頭盔，在遠端即時控制機器等協助下，以虛擬分身與家人用餐，還去了墓園探望祖父，撫慰了思鄉之情。

