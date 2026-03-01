人與AI的互動就像跳探戈？ 吳依凡Neural Tango探索演算法的情感密碼

《Neural Tango》試圖以身體為媒介，探索AI與人類在情感與動作層面的共存關係。（格桑製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕有人說，人與AI的互動就像在跳「探戈」，格桑製作吳依凡的新作《Neural Tango》，以身體為媒介，進行一項靈魂的提問：當機器開始模仿「擁抱」、學習「節奏」與「慾望」時，屬於人類真實的情感溫度還可以被感知嗎？

吳依凡引用戲劇學者耿一偉的話：「探戈，是兩個世界的相遇！」當兩個身體翩然起舞，緊密貼近、若即若離，存在著控制與被控制、引導與回應、主動與順從的微妙平衡，恰似AI人工智慧與人類互動關係的映照，看似「虛」與「實」兩個世界的相遇，但當AI以深度學習方式解析探戈的節奏與姿態，它學到的不僅是步伐，而是「如何模仿情感」。亦即，AI能否由外部工具，逐漸成為創作夥伴與情感鏡像？

吳依凡認為，「探戈既是舞蹈，也是人類情感最極致的隱喻」，洋溢著深情豪放、愛恨交織、戲劇張力；吳依凡以長年累積的身體研究為基礎，透過跨域合作與肢體模仿，重新審視人與AI在情感與動作層面的共存關係。表演將透過舞者的身體語彙，模擬 AI 學習情感的過程，嘗試呈現那組演算法無法重構的情感密碼。

演出卡司包括王鎮倫、吳依凡領銜多位國內舞者，還有來自阿根廷與日本的的探戈舞者與編舞家Cristian Andres Lopez & Naoko Tsutsumizaki，以及班多鈕手風琴演奏家吳詠隆領軍的「吳詠隆探戈四重奏」，3月6至8日在台北水源劇場連演3場，詳詢OPENTIX。

