藝文 > 即時

大港開唱20週年核彈級組合！變裝皇后妮妃雅對尬金曲歌后李竺芯

2026/03/02 12:00

妮妃雅2026於紐約演出《The Serpents Tour》飾演青蛇。（Clayton Neuner攝，妮妃雅提供）妮妃雅2026於紐約演出《The Serpents Tour》飾演青蛇。（Clayton Neuner攝，妮妃雅提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年大港開唱邁入20週年，主辦單位邀來重量級組合：金曲歌后李竺芯與變裝藝術家妮妃雅同台演出，被譽為「金曲歌后與變裝皇后的世紀對尬」，將是妮妃雅首次以變裝皇后身分站上萬人音樂祭舞台，不僅展現了大港開唱在性別友善上的開放態度，更讓台灣觀眾感受到國際級表演者對家鄉土地的深厚連結。

談及此次合作，妮妃雅表示：「我感覺李竺芯和我之間有個明確的連結，就是我們都敢做別人不敢做的事，但我們其實非常務實和謹慎，會用不可思議的精準來確定自己要的瘋狂可以被完美實現。」妮妃雅對於能在萬人規模的舞台展現變裝藝術感到非常開心，並認為這也展現大港開唱在性別友善與包容上的開放態度。

此次演出預計在歌聲、舞蹈與舞台張力上都會有極高可看性。妮妃雅近期剛結束在美國與越南裔變裝皇后Plastique Tiara的巡演，將累積的舞台能量帶回台灣，預計在3月底的港邊掀起一股「痟查某」旋「瘋」。

李竺芯將回歸大港開唱。（出日音樂提供）李竺芯將回歸大港開唱。（出日音樂提供）

