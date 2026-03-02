自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容桃園機捷A8店全新早午餐好食光 館內消費贈桃園燈會小提燈

2026/03/02 13:09

響應2026桃園燈會，即日起至3月8日來福容桃園機捷A8店，凡入住或消費皆贈送馬上發小提燈。（福容桃園機捷A8店提供）響應2026桃園燈會，即日起至3月8日來福容桃園機捷A8店，凡入住或消費皆贈送馬上發小提燈。（福容桃園機捷A8店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕因應現代人推廣慢食與愈發重視放鬆生活步調，福容桃園機捷A8店田園西餐廳3月1日起，平日週一至週四推出10：30至14：00「早午餐好食光 Brunch Buffet」，強調「慢食饗受、精緻生活」，5月底前福容家會員再享成人折抵100元優惠，亦可使用福容連鎖餐券免加價兌換2客早午餐，即日起至3月8日配合桃園元宵節盛事，舉辦「飛馬耀桃園～2026桃園燈會、福容同慶」限期活動，凡入住飯店或於館內進行消費，不限專案、金額，即贈「馬上發～2026桃園燈會小提燈」；同時只送不賣的「桃園觀光大使－舒華景點卡片組」也再度登場，加碼贈送「機場捷運輕旅行」住房專案旅客外，活動期間凡完成飯店Google五星好評者，也同樣能獲得卡片好禮，將這份桃園紀念帶回家。

田園西餐廳3月起於平日週一至週四10：30至14：00，推出「早午餐好食光 Brunch Buffet」。（福容桃園機捷A8店提供）田園西餐廳3月起於平日週一至週四10：30至14：00，推出「早午餐好食光 Brunch Buffet」。（福容桃園機捷A8店提供）

福容桃園機捷A8店表示，全新早午餐專案以更寬裕時段與親民定價，搶攻放慢步調、兼顧品質與價格市場客群，餐檯規畫強化「即點即做」比例，主打歐姆蛋料理與海鮮麵（粥）等現作鮮食選項，除增加新鮮互動感，也兼顧營養與口感。後續飯店更將結合龜山在地小農資源，運用苦茶油等特色食材開發限定菜色，如苦茶油麵線、小農蔥抓餅，深化在地連結。橫跨早午餐波段的全新供餐型式，不僅為入住旅客提供睡晚一點的彈性用餐選擇，也企圖吸引林口龜山周邊鄰里居民，為退休族群、全職家長、自由工作者等，打造平日白天新型社交與聚餐場域。

即日起每週五晚餐及週末午晚餐時段，可享用「春意漫遊．食在日韓」日韓百匯吃到飽。（福容桃園機捷A8店提供）即日起每週五晚餐及週末午晚餐時段，可享用「春意漫遊．食在日韓」日韓百匯吃到飽。（福容桃園機捷A8店提供）

3月起至5月31日，田園西餐廳也另於每週五晚餐及週末午晚餐時段，推出「春意漫遊．食在日韓」活動，匯集日式細膩與韓式熱辣兩大風格，打造一期一會日韓吃到飽饗宴。主打菜色，日式料理除和風天婦羅、日式章魚燒等，特別推薦「酥炸廣島牡蠣」、「牛腩咖哩」等；韓食則由多道高麗國民美食領軍，如「海鮮煎餅」、「春川辣炒雞」等；若喜歡小酌一杯，「現煎牛小排」與「蔥鹽雞肉串」，現點現烤、更是不可錯過的美味組合。更多活動相關內容詳詢福容桃園機捷A8店官網。

