前進國際不是夢 文化部攜表團分享北美市場攻略3月9日線上開講

2026/03/02 15:51

「灣表演藝術進軍北美市場攻略：國際年會實戰X經紀制度分享」線上開講將於3月9日登場。（衛武營提供）「灣表演藝術進軍北美市場攻略：國際年會實戰X經紀制度分享」線上開講將於3月9日登場。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為協助台灣表演藝術團隊掌握拓展北美市場的關鍵實務，文化部駐紐約台北文化中心聯手衛武營與台中國家歌劇院，舉辦「台灣表演藝術進軍北美市場攻略」線上分享會，將於3月9日線上開講，即起報名。

本次線上分享會講者陣容，由今年初獲文化部支持赴美參與美國表演藝術專業人士協會（APAP）與國際表演藝術協會（ISPA）2大年會的團隊，分享第一手現場觀察及參展經驗，包含一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造、頑劇場，以及憑《永動城市》入選2026年ISPA「新作提案」的滯留島舞蹈劇場，與「ISPA台灣夥伴計畫」入選者羅尹如。

會中將深入探討如何在高密度的國際會議中精準定位作品、有效溝通創作與技術條件，並建立策略性人脈。此外，紐文中心也將於同場公開2025年「美國表演藝術經紀研究案」內容成果，深度解析美國市場生態趨勢、台灣團隊赴美發展策略及與國際經紀人合作的評估方法，期盼為國內表藝工作者提供接軌國際的具體方向。詳詢（https://www.npac-weiwuying.org/programs/699bb46c711aa500072c2ab5

