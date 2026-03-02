投入1.25億元改建 嘉義縣梅嶺美術館整建工程動土

嘉義縣梅嶺美術館整建工程動土。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕紀念畫家吳梅嶺的嘉義縣藝術地標朴子市「梅嶺美術館」，建物已超過30年，為讓民眾有更舒適的藝術體驗，嘉義縣政府獲文化部經費補助5,000萬元，加上自籌7,500萬元，投入1億2,500萬元進行整建，今天工程動土，預計2028年完工啟用。

吳梅嶺1897年生，他獻身美術教育，桃李滿天下，門生為感念師恩，集資籌建梅嶺美術館並捐贈給縣府，後經縣府爭取補助，增建展示空間，於1995年落成，目前位於朴子藝術公園內。

各界參與梅嶺美術館整建工程動土儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁、文化部常務次長徐宜君、副議長陳怡岳、故宮博物院長蕭宗煌、吳梅嶺孫女吳慶秋及吳梅嶺門生等參與改建工程動土；翁章梁說，吳梅嶺在歷史留名，一輩子追求自己喜歡的事物，受到學生愛戴，更教育品行，是嘉義的光榮。

整建工程著重於「空間重組與機能提升」，退縮建築物量體改善場域視覺，並將「吳梅嶺常設展空間」從二樓調整至一樓，打造多功能常設展示空間，增設友善基礎設施。

翁章梁說，朴子藝術公園整建落成，梅嶺美術館改建後也能相互呼應，鄰近的嘉義縣立體育館已整修完成，東石郡役所預計以1億1,000萬元進行整建修復，朴子的人文環境將會越來越完善。

徐宜君表示，吳梅嶺發揚藝術教育，由門生為他建立美術館，非常不容易，文化部透過前瞻基礎建設預算支持藝文場館，改善、提升參觀品質，讓藝術家能夠在此地舉辦更專業的展覽；吳慶秋說，祖父一生作畫教畫，熱愛藝術教育，期望美術館整建後能以新時代面貌繼續傳遞藝術教育。

