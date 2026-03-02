自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

公路旅行愛好者此生必遊66公路100週年 亞利桑那66之旅精采一整年

2026/03/02 16:21

亞利桑那州旗桿鎮以經典老爺車與66公路百年紀念地面標誌迎接歷史里程碑。（亞利桑那旅遊局提供）亞利桑那州旗桿鎮以經典老爺車與66公路百年紀念地面標誌迎接歷史里程碑。（亞利桑那旅遊局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每種主題旅遊都有夢幻清單，對公路旅行愛好者而言，橫跨美國、象徵自由探索精神的66號公路（Route 66），正是此生必遊路線。這條被譽為「美國母親之路」的經典公路，承載無數追夢與探索的故事，其中，最具代表性且保存最完整風貌的精華路段位於亞利桑那州。2026年適逢66號公路百年紀念，亞利桑那州將推出一系列橫跨全年、融合公路文化、運動挑戰與社區慶典的精采活動，邀請全球旅人親身感受母親之路的經典魅力。

亞利桑那舉辦公路馬拉松，以運動挑戰同慶66公路百年慶。（亞利桑那旅遊局提供）亞利桑那舉辦公路馬拉松，以運動挑戰同慶66公路百年慶。（亞利桑那旅遊局提供）

亞利桑那旅遊局表示，系列慶祝活動中，4月最後一週登場的Route 66 Bike Week，騎士將從加州Needles騎行至塞利格曼，沿著現存最長未中斷路段穿越小鎮與歷史景點，重溫美國公路文化與電影場景魅力；5月舉行的歡樂路跑為全美歷史最悠久的公路慶典活動之一，來自世界各地的參與者將自塞利格曼出發，行經金曼至托波克，沿途社區同步舉辦歡迎活動；11月的公路馬拉松，邀請跑者挑戰100英里賽，體驗結合運動與公路精神的極限旅程；百年慶典期間，塞利格曼亦將舉辦慶祝活動，揭幕全新紀念地標並舉行盛大社區派對；適逢10月於金曼舉辦66號公路街道競速活動，為全球最大合法街道直線加速賽事，於歷史公路中央上演速度與熱血的震撼場面。

洛威爾天文台觀星劇場讓遊客享受沉浸式的觀星體驗。（亞利桑那旅遊局提供）洛威爾天文台觀星劇場讓遊客享受沉浸式的觀星體驗。（亞利桑那旅遊局提供）

此外，隨著2026年百年紀念活動展開，踏上亞利桑那Route 66的代表路段，不僅是一段自駕遊經典之旅，更是一場融合歷史與人文的深度體驗，沿途亮點多不勝數，首先是穿越世界級不思議自然奇景，以旗桿鎮為據點，深入北亞利桑那州壯麗地貌。這座海拔約2100公尺山城是全球首座「國際黑暗天空城市」，周邊環繞大峽谷國家公園與舊金山山脈等自然奇景，位於市區的洛威爾天文台不僅是歷史最悠久的天文台，更是世界著名的研究重鎮，天文學家於此發現冥王星，奠定其在現代天文史上的重要地位。向東前行即可抵達壯觀的巴林傑隕石坑，這座保存完整的隕石撞擊遺址直徑逾1公里，是地球上最具代表性的撞擊地貌之一。

彩繪沙漠的壯麗地貌，是美國西南部極具代表性的自然奇景。（亞利桑那旅遊局提供）彩繪沙漠的壯麗地貌，是美國西南部極具代表性的自然奇景。（亞利桑那旅遊局提供）

沿著66號公路自新墨西哥州進入亞利桑那州，可造訪全線公路唯一直接穿越的化石森林國家公園，近距離欣賞規模宏大的矽化木群所帶來的震撼景觀，繽紛層岩與礦物色彩交織而成的彩繪沙漠呈現宛如異世界般的奇景，見證地球漫長的地質演變，於報紙岩觀景平台遠眺珍貴史前岩畫遺址，岩石上的圖騰與符號訴說古文明的生活印記。園區內亦保留66號公路舊路段遺址做為紀念地標，一輛復古老爺車靜靜佇立，成為昔日公路年代的重要象徵。

66公路最具代表性的復古餐廳Delgadillo’s Snow Cap。（亞利桑那旅遊局提供）66公路最具代表性的復古餐廳Delgadillo’s Snow Cap。（亞利桑那旅遊局提供）

此外，沿著「母親之路」隨處可見懷舊餐館，位於塞利格曼的Delgadillo’s Snow Cap Drive-In是經典必訪停靠站，提供漢堡與奶昔的老派美食，展現濃濃公路情懷，創辦人Juan Delgadillo與被譽為「Route 66守護天使」的Angel Delgadillo，共同推動母親之路保存運動，成功喚起全球對Route 66的關注，如今餐廳仍延續幽默互動與熱情款待傳統，而The Original Route 66 Gift Shop（原Angel理髮店）則是結合遊客中心與博物館功能呈現公路復興歷程，據說也是影響皮克斯動畫《Cars》的靈感來源。還有位於金曼的Mr. D’z Route 66 Diner，這間極具代表性的公路餐館，讓人彷彿走進復古電影場景。坐在吧檯欣賞滿牆Route 66紀念收藏與熱鬧的點唱機，並從趣味十足的黑膠唱片造型菜單挑選老派美食，餐廳門外色彩繽紛的復古老爺車是拍照打卡的完美背景，餐後穿越馬路即可造訪亞利桑那Route 66博物館。同棟歷史建築Historic Kingman Powerhouse，設有金曼遊客中心與電動車博物館。

溫斯洛地標展現音樂與公路文化交織的小鎮特色。（亞利桑那旅遊局提供）溫斯洛地標展現音樂與公路文化交織的小鎮特色。（亞利桑那旅遊局提供）

成立逾半世紀、享譽全球的Eagles樂團的經典歌曲〈Take It Easy〉，以溫斯洛小鎮為靈感，唱出美國公路文化的浪漫意象，描繪沿線的生活縮影。當地設立的「Standing on the Corner」地標雕像，向這段音樂與公路交織的文化記憶致敬。2026為迎接百年紀念推出全新「音樂公路」體驗，當車輛以約每小時約56公里速度行駛於城鎮東側特製路面時，透過輪胎震動，將演奏經典歌曲〈Take It Easy〉提及溫斯洛的旋律段落，帶領旅客走進經典旋律的美國公路故事。位於亞利桑那荒漠公路上的哈克貝里綜合商店，被譽為66公路的文化寶庫，館內收藏地圖、招牌與歷史文物，戶外更可見復古加油機、Mobil飛馬標誌與經典車款展示，庭院遍布懷舊路牌，營造濃厚美式公路氛圍，尤其是1957年紅色Corvette，是眾多旅客青睞的拍照地標，完美定格經典公路旅行記憶。

