參觀嘉義國際燈會東武鐵道集團展區 玩晴空塔634公尺塔高押秒遊戲拿限量紀念品

日本東武鐵道集團今年的主題有新型特急列車「SPACIAＸ」、「SL蒸汽火車 大樹」、黃金列車SPACIA迷你版，以及約1/100縮尺的「東京晴空塔」。（郭麗蘭提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026年台灣國際燈會將於3月3至15日於嘉義舉行，會場有來自國內外的各參展單位共襄盛舉。其中，日本東武鐵道集團已是第8次參加台灣燈會，歷年都推出既能代表該集團又有創意的燈座設計，今年也不例外，展出的主題有新型特急列車「SPACIAＸ」、「SL蒸汽火車 大樹」及目前在台北車站東廣場展出的黃金列車SPACIA的迷你版，還有約1/100縮尺的「東京晴空塔」、象徵吉祥的「日光鳥居」燈座等；每天還會在鄰近燈座的公益帳篷處發放旅遊相關資訊、舉辦玩遊戲贈送限定紀念品，歡迎大家前往賞燈及同樂。

參加「東京晴空塔634公尺塔高的押秒遊戲」，有機會獲得各種限量紀念品。（郭麗蘭提供）

日本東武鐵道集團今年第8次參加台灣燈會，左起東武鐵道觀光事業推進部長青柳建司、東京晴空塔社長新家章男、東武台北分公司總經理山內朋彥。（郭麗蘭提供）

東武鐵道集團表示，很榮幸能參加這個聞名世界的台灣燈會，東武鐵道是以東京都淺草、池袋為起點，沿線鐵路網含蓋栃木縣日光、鬼怒川温泉、足利、埼玉縣川越市等知名觀光勝地，集團裡有東京晴空塔、百貨公司、東武系列飯店、遊樂園、動物園與巴士、觀光船、纜車等約有60多家相關的子公司，希望藉燈會展出機會，讓台灣民眾認識東武鐵道集團所提供的設施服務。每年東武集團都設計各式燈座主題，今年主題特別鎖定2025年12月18日東武鐵道和台鐵簽訂友好10週年紀念，於台北車站展出從日本運來的黃金列車「日光詣SPACIA」的迷你版燈座，還有2023年7月15日開始運駛的「SPACIAＸ」，以及行駛於日光、鬼怒川區域身受觀光客喜愛的SL蒸汽火車大樹，這些迷你版火車燈座能近距離觀賞拍照，歡迎火車迷及親子遊客前來參觀。另外，東武鐵道集團致力宣傳新型特急列車行駛路線的重要景點「日光」，這裡也是日本世界遺產觀光地，日光東照宮是必遊人氣景點，今年也製作象徵吉祥的「日光鳥居燈座」，希望能藉由燈會活動促進台日觀光友好的交流，也期望為所有參訪者及遊客帶來平安幸福、快樂圓滿的旺旺年。



現場展出約1/100縮尺的東京晴空塔，夜晚將打上不同色彩的燈光。（郭麗蘭提供）

專程來台參加點燈的東京晴空塔社長新家章男，歡迎大家安心登晴空塔享受東京的高空美景。（郭麗蘭提供）

幾乎已成為東京地標的東京晴空塔，也是今年該集團的亮點，約1/100縮尺、銀色的塔身，入夜後以多種主題色彩展現燈秀，綺麗呈現東京晴空塔之美，希望帶給還未親訪的民眾或已遊過的遊客，能就近感受及回味其魅力。提到上週東京晴空塔發生電梯停止事件，親自來台參加點燈儀式的東京晴空塔社長新家章男說明，因連結電梯和機械室控制板的電纜被捲入電梯下方的旋轉裝置，電纜內部電線損壞導致短路，控制板內的保險絲融化斷裂造成電梯停止，後續立刻重新檢查電梯，採取防止再次發生措施，安全無虞後才決定恢復營業。新家章男強調：「我們已經因應處理電梯的原因，希望台灣遊客可以安心登塔享受東京的高空美景！」

日本東京晴空塔帶來限量紀念品與民眾同歡。（郭麗蘭提供）

除了欣賞優美燈座，東武鐵道集團每年送給觀眾的禮物也讓人期待，今年推出「東京晴空塔634公尺塔高的押秒遊戲」活動，3月3至15日，每日17：00起，只要當天完成活動規定，可獲得日本東京晴空塔帶來的限量紀念品，每天限定數量、當天遊戲送完為止；此外，台日觀光友好交流粉絲頁也舉辦相關活動，凡分享貼文即有機會抽中雙鐵友好10週年紀念品。

