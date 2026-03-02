自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

衛武營「大玩樂家」陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯跨樂音樂會3/7、3/8登場

2026/03/02 20:35

衛武營「大玩樂家」推出《陳志遠&amp;簡文彬&amp;曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》。（衛武營提供）衛武營「大玩樂家」推出《陳志遠&簡文彬&曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「大玩樂家」將於3月7、8日推出《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》，由衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮，首度攜手金曲歌后曹雅雯和國立台灣交響樂團，將華語流行神曲交響樂化，重現「音樂怪博士」陳志遠經典之作。

「大玩樂家」今年邁入第5年，向華語樂壇最具影響力的編曲家與作曲家之一陳志遠致敬，生前創作過〈最後一夜〉、〈跟著感覺走〉等無數經典，尤其擅長將古典音樂豐富層次和管絃樂元素巧妙融入流行歌曲中，使作品更具深度和質感，是「古典與流行」融合先驅之一。

歌手曹雅雯（左）和指揮簡文彬（背對鏡頭者）緊鑼密鼓排練中。（衛武營提供）歌手曹雅雯（左）和指揮簡文彬（背對鏡頭者）緊鑼密鼓排練中。（衛武營提供）

節目在音樂總監櫻井弘二領軍下，多名音樂家將演出曲目加入古典巧思，如德弗札克e小調第九號交響曲《來自新世界》、蕭邦降E大調夜曲作品9之2等耳熟能詳古典名曲，重新編碼融入華語金曲更具張力與音樂性。

演出曲目除了膾炙人口的抒情慢歌，更挑戰快節奏〈跟著感覺走〉、搖滾感十足〈永遠不回頭〉等，加入交響樂編制重新編曲，讓金曲在保有原來的精神和溫度外，呈現煥然一新的不同面貌。

值得一提的是，金曲歌后曹雅雯剛拿到〈永遠不回頭〉試聽帶時，起初竟沒在第一時間認出旋律，與同事反覆聆聽30秒才驚覺是這首經典；這種轉變並非突兀，而是交響樂細膩鋪陳，賦予歌曲更深邃的厚度與層次，讓原本激昂的搖滾靈魂，在管弦樂的烘托下，更加震撼人心。

衛武營「大玩樂家」由藝術總監簡文彬擔綱指揮。（衛武營提供）衛武營「大玩樂家」由藝術總監簡文彬擔綱指揮。（衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，希望透過交響樂形式，讓觀眾聽見這些流行歌曲背後不凡的價值和意義。陳志遠老師作品本就蘊含著深厚的音樂底蘊，這次跨界演出不只是單純流行歌曲加上管絃樂，而是要將這些作品重新「定調」，讓它們以不同的經典姿態流傳下去。

此外，系列首度公開徵選合聲歌手，吸引超過50組報名者，歷經兩階段激烈角逐，由4名歌手脫穎而出，將登台和曹雅雯一同獻唱，將帶來驚喜與震撼；服裝設計力邀知名設計師APUJAN詹朴打造專屬服裝，從視覺到聽覺，全方位呈現音樂盛宴的高規格美學。

