不是耍噱頭！ 卡普松親解為何吊掛在山巔雪谷空中演奏大提琴

新專輯在熟悉的阿爾卑斯山區錄製影片，卡普松期盼用音樂讓大家感受到自然的美麗與脆弱。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）再登台，除於台南、台中、台北3地進行二重奏巡演，還將攜手北市交世界首演瑞士知名作曲家杜布農量身打造的當代新曲《靜默之詩》，卡普松今（2）日受訪時表示，「量身打造的新曲總是令人興奮。」尤其他甫於去年發表的全新錄音專輯《Gaïa》，更是邀集了來自世界各地不同背景的16位作曲家，創作了17首新曲。

卡普松說，當代音樂常被聯想「不好入耳」或「艱澀」，但事實上，當代音樂僅僅代表「我們這個時代的音樂」，就像巴哈、莫札特的作品，在他們活著的年代都是「當代音樂」，音樂類型不是重點，重要的是透過音樂傳遞的情感。

請繼續往下閱讀...

這位被授予法國國家功績勳章的騎士，在全球疫情期間，自己帶著大提琴開車到法國各個偏鄉小鎮的廣場，免費演奏給不能外出的人們聽，並創立基金會協助年輕音樂家走出困境，都是超越琴弦的社會關懷。而在《Gaïa》專輯裡，他想傳達的是環保議題，他請作曲家們各自創作3到5分鐘關於地球的作品，除了感謝大地的滋養，也有對環境與世局亂象的擔憂。

卡普松說，「我之所以發起這個計畫，是因為我親眼目睹了氣候變遷的環境危機。」來自法國阿爾卑斯山區的卡普松說，他有幾次登上白朗峰，親眼見到冰河消融的速度，讓他非常震撼，因此，他特別帶著大提琴登上山巔錄製專輯影片，甚至連人帶琴以鋼索吊掛在山巔雪谷的上空演奏，希望透過迴盪在山谷裡的樂音，「讓大家感受到這份美麗的脆弱。」

卡普松說，「在當前戰亂與緊張的局勢下，音樂是最好的和平大使。音樂沒有膚色、宗教或語言的隔閡，我們比以往任何時候都更需要文化與音樂來凝聚人心，尊重彼此的差異，並站在一起。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法