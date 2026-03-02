旅法台灣青年廖元宏再傳捷報 索非亞國際指揮大賽首獎將獲多國演出邀約

旅法青年指揮廖元宏再度獲得國際指揮大獎。（廖元宏提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾於多項國際指揮大賽榮獲大獎的旅法台灣青年指揮廖元宏再傳捷報，3月1日晚間（台灣2日清晨）在保加利亞索非亞愛樂廳舉辦的「第一屆索非亞國際指揮大賽」決賽中，廖元宏展現全面實力勇奪首獎，除高達15,000歐元獎金外，廖元宏表示，此獎附帶的多國職業樂團合作邀約機會，是青年指揮邁向國際舞台的重要契機。

廖元宏說明，本屆大賽由保加利亞政府與文化部主導舉辦，為該國近年最具指標性的國際指揮賽事之一，計有上百名參賽者報名，於最終12強晉級決賽，再經過三輪曲目包括七個不同作品涵蓋歌劇、合唱、現代樂、弦樂團、古典樂派、浪漫樂派以及大型交響樂曲，最終勝出者不僅須精準掌握不同編制與風格語彙，更考驗即時排練效率與音樂詮釋深度。

請繼續往下閱讀...

廖元宏近年年陸續於多項國際比賽中嶄露頭角，包括西班牙利里亞國際指揮大賽首獎、克羅埃西亞 Lovro von Matačić 國際指揮大賽第三名及樂團獎，去年先後獲得義大利布雷西亞 Giancarlo Facchinetti指揮大賽銀獎，以及羅馬尼亞布加勒斯特指揮大賽第二名等。

廖元宏表示，此次獲得「第一屆索非亞國際指揮大賽」首獎，對他最大的意義是，將有機會獲得來自德國、奧地利、希臘、保加利亞、埃及、韓國、捷克、匈牙利及義大利等多國職業樂團的合作邀約。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法