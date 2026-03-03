延續傳統逾半世紀 忠合宮什家將登錄台東縣無形文化資產

台東市忠合宮「什家將」登錄為台東縣無形文化資產。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市忠合宮「什家將」登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），這也是台東縣首件「家將」名義完成登錄的無形文化資產，縣長饒慶鈴親自至忠合宮頒贈登錄證書，由管理委員會主任委員周達三代表接受。

饒慶鈴指出，忠合宮什家將至今仍嚴謹遵循出軍前集訓、齋戒、安館、開臉、行陣與犒軍等傳統程序，臉譜、步法與陣式皆依循傳統實作，顯示其並非僅以表演形式存續，而是一套持續被實踐的民俗儀式知識系統。無形文化資產的價值，不在於形式是否熱鬧，而在於其是否仍在生活中被實踐、被理解。

縣政府文化處說明，縣府將忠合宮「什家將」登錄為台東縣無形文化資產（民俗類），因忠合宮表達希望在元宵節前舉辦證書頒贈儀式，家將可以隆重的盛裝出席；本案經完整調查、現地訪查與審議程序，確認其具備清楚的歷史脈絡、完整的儀式體系及穩定的傳承機制，符合無形文化資產保存的核心精神。

文化處表示，忠合宮什家將成立於民國47年，源流可追溯至福州白龍庵信仰體系，經由東港傳入台東，具體呈現戰後移民文化在地方落地、生根與在地化的歷史過程。目前台東天后宮神明遶境、玄武堂炸寒單、忠合宮什家將均已登錄為台東縣無形文化資產，未來將持續透過保存維護計畫、紀錄建檔、教育推廣及專業輔導等方式，與地方攜手合作，逐步建構無形文化資產保存體系，並成為文化治理與地方認同的重要基石。

