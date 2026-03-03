台語饒舌音樂劇領軍 台中766組演團新春開工亮眼出擊

「囝仔人」在愛丁堡藝穗節演出23場《果子去哪裡？》。（劇團提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市有超過766組演藝團隊，新春開工後將以精湛演出點亮山海屯城，其中，「嚎哮排演」打造台語饒舌音樂劇，作品8月再登台中國家歌劇院舞台，劇團並與「九天民俗技藝團」等5團入選國家文化藝術基金會「Taiwan Top演藝團隊」，文化局強調，馬年藝團持續亮眼出擊。

文化局長陳佳君表示，「嚎哮排演」以不按牌理出牌、略帶即興趣味風格聞名，打造台語饒舌音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，透過饒舌、嘻哈與家庭情感交織，觀眾反應熱烈也突顯台中表演能量豐沛；今年有5組團隊入選國藝會Taiwan Top演藝團隊，7組團隊入選「台中傑出演藝團隊」，馬年開工持續以精湛演出點亮市區角落。

請繼續往下閱讀...

7組台中傑出演藝團隊各具特色，「囝仔人」今年首次入選，以物件劇場、偶戲打造親子戲劇，2025年以溫暖幽默作品《果子去哪裡？》在愛丁堡藝穗節演出23場，獲得高度評價。

台中市文化局說，當代馬戲團隊「創造焦點」2月前往澳洲珀斯藝穗節，演出經典作品《#SINCE1994》，從50幾檔節目奪下總冠軍「最佳馬戲演出獎」，而團隊目前巡演至第2站，參與澳洲阿德雷德藝穗節拓展台灣馬戲能見度。

陳佳君強調，「台中室內合唱團」將帶來晚安故事音樂會「很久很久以前」，並推出「閱讀音樂2：心動莎翁」，以多元聲響演繹莎士比亞詩篇；此外，「九天民俗技藝團」將推出「牽水（車藏）」國內巡演，10月將在台中國家歌劇院演出「在戰場與神殿之間」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法