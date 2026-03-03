台南佳里昭清宮安太歲「掩運」儀式 爭列市定無形文化資產

台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲掩運儀式。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市佳里昭清宮育善堂每年農曆正月15日元宵節，舉行安太歲「掩運」儀式，迄今已53年未曾中斷，廟方向市府提報爭取登錄為台南市定民俗類無形文化資產，台南市文化資產管理處與文資委員今（3）前往審查，將待年底送太歲儀式後再決議。

提報人、《佳里昭清宮志》作者許献平指出，佳里昭清宮育善堂安太歲「掩運」儀式，於1973年便已建立制度化，包含符籙形式、〈呈值年太歲星君〉疏文、〈掩運文疏〉等，於元宵節當天安太歲後，每個月農曆15日都會舉行法會，年底還有送太歲，具有在地特色的科儀體系。

安太歲民眾將頭髮、指甲、姓名住址等資料及掩運符，裝在紅包袋內。（記者劉婉君攝）

昭清宮主委陳林金節表示，信眾於昭清宮安太歲，必須提供手指甲、腳趾甲與頭髮等，再與姓名、住址、生辰八字、掩運符等一起放入紅包袋內，同一戶可放入同一個紅包袋中。廟方會於元宵節當天，將裝有所有安太歲紅包袋的木箱，搬到太歲殿內，安置在值年太歲星君座下，象徵將當年的沖煞、不順掩藏，轉化為平安順遂，即為「掩運」，待年底送太歲後，再一同化掉，並將火化後的灰送到將軍溪出海口放水流，儀式內容完整、制度嚴謹且深具特色。

文資委員黃文博、謝國興、戴文鋒、吳建昇等人今天到昭清宮，現場訪查安太歲儀式進行，將在年底看完送太歲儀式後再做最後決議。

廟方人員將裝有安太歲民眾頭髮、指甲及相關資料的紅包袋，放置在值年太歲星君座下「掩運」。（記者劉婉君攝）廟方人員（著藍衣者）向文資委員說明安太歲儀式流程。（記者劉婉君攝）台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲儀式。（記者劉婉君攝）

