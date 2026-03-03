自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南佳里昭清宮安太歲「掩運」儀式 爭列市定無形文化資產

2026/03/03 16:09

台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲掩運儀式。（記者劉婉君攝）台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲掩運儀式。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市佳里昭清宮育善堂每年農曆正月15日元宵節，舉行安太歲「掩運」儀式，迄今已53年未曾中斷，廟方向市府提報爭取登錄為台南市定民俗類無形文化資產，台南市文化資產管理處與文資委員今（3）前往審查，將待年底送太歲儀式後再決議。

提報人、《佳里昭清宮志》作者許献平指出，佳里昭清宮育善堂安太歲「掩運」儀式，於1973年便已建立制度化，包含符籙形式、〈呈值年太歲星君〉疏文、〈掩運文疏〉等，於元宵節當天安太歲後，每個月農曆15日都會舉行法會，年底還有送太歲，具有在地特色的科儀體系。

安太歲民眾將頭髮、指甲、姓名住址等資料及掩運符，裝在紅包袋內。（記者劉婉君攝）安太歲民眾將頭髮、指甲、姓名住址等資料及掩運符，裝在紅包袋內。（記者劉婉君攝）

昭清宮主委陳林金節表示，信眾於昭清宮安太歲，必須提供手指甲、腳趾甲與頭髮等，再與姓名、住址、生辰八字、掩運符等一起放入紅包袋內，同一戶可放入同一個紅包袋中。廟方會於元宵節當天，將裝有所有安太歲紅包袋的木箱，搬到太歲殿內，安置在值年太歲星君座下，象徵將當年的沖煞、不順掩藏，轉化為平安順遂，即為「掩運」，待年底送太歲後，再一同化掉，並將火化後的灰送到將軍溪出海口放水流，儀式內容完整、制度嚴謹且深具特色。

文資委員黃文博、謝國興、戴文鋒、吳建昇等人今天到昭清宮，現場訪查安太歲儀式進行，將在年底看完送太歲儀式後再做最後決議。

廟方人員將裝有安太歲民眾頭髮、指甲及相關資料的紅包袋，放置在值年太歲星君座下「掩運」。（記者劉婉君攝）廟方人員將裝有安太歲民眾頭髮、指甲及相關資料的紅包袋，放置在值年太歲星君座下「掩運」。（記者劉婉君攝）廟方人員（著藍衣者）向文資委員說明安太歲儀式流程。（記者劉婉君攝）廟方人員（著藍衣者）向文資委員說明安太歲儀式流程。（記者劉婉君攝）台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲儀式。（記者劉婉君攝）台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲儀式。（記者劉婉君攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章